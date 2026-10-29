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Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής στο Μεξικό, όταν drone που πετούσε μέσα στο στούντιο κατέληξε στο πρόσωπο μοντέλου, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Πρωταγωνιστής ήταν ο παρουσιαστής της εκπομπής Es Show, Ερνέστο Τσαβάνα, ο οποίος, όπως μεταδόθηκε live, κλώτσησε ένα drone που πετούσε στο στούντιο για τις ανάγκες του σόου και το έστειλε να καρφωθεί στο πρόσωπο του μοντέλου Ισαμπέλα Ρόχα.

Στα ίδια πλάνα έχει καταγραφεί ο τραυματισμός της Ρόχα στο πρόσωπο.

En Monterrey (México), durante la transmisión en vivo del programa "Es Show" del Canal 6 de Multimedios el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que sobrevolaba el estudio y el aparato impactó de lleno en el rostro de la modelo Isabella del elenco provocándole lesiones en la… pic.twitter.com/FBVB3O02IV — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 27, 2026

Σύμφωνα με τη Sun, την ώρα που όλοι ήταν εμβρόντητοι από την αντίδραση του Τσαβάνα, εκείνος ακούστηκε να λέει στους συνεργάτες του «δείτε τι κάνατε» πριν να ζητήσει συγγνώμη καοι να ισχυριστεί ότι ίσως έφταιγαν… τα παπούτσια του.

«Λυπάμαι πολύ. Είμαι υπεύθυνος για αυτό που μόλις συνέβη. Νιώθω πολύ ντροπιασμένος και αμήχανος για αυτό που μόλις έκανα. Κλότσησα αυτό το πράγμα που έβαλαν μπροστά μου… Δεν ξέρω, ίσως φταίνε τα καινούργια μου παπούτσια» είπε ο Τσαβάνο.

Η ομάδα παραγωγής του Canal 6, που μεταδίδει την εκπομπή «Es Show», σχεδιάζει να καλύψει τα ιατρικά έξοδα της Ρόχας, καθώς και άλλες ζημιές, σύμφωνα με το μεξικανικό μέσο ενημέρωσης Cronica.

😲📺 El presentador de televisión @ErnestoChavana da la cara y se hace responsable de la acción que cometió en su programa, pues al patear un dron, el artefacto impactó en el rostro a una integrante de su elenco. pic.twitter.com/T88AMPxrcM — POSTAmx | Nuevo León (@postamx) October 28, 2026

Ο Τσαβάνα ζήτησε ξανά συγγνώμη την Τρίτη, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για το λάθος του. «Είμαι εδώ για να αντιμετωπίσω τις συνέπειες. Δεν κρύβομαι. Έχω επίγνωση του λάθους που έκανα χθες, όταν κλότσησα ένα drone κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού που προέκυψε στην εκπομπή. Ζήτησα συγγνώμη από την Ισαμπέλα στον αέρα και ανέλαβα πλήρως την ευθύνη για το συμβάν» είπε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Χ.

protothema.gr