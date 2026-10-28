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Ακόμη μία διεθνή διάκριση απέσπασε το «Stairs to Freedom», το μουσικό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Το έργο κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Μουσικού Βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης (Best AI Music Video) στα Cine Vista Oasis Film Awards.

Πρόκειται για τη δεύτερη βράβευση της παραγωγής της Centurion AI Productions, η οποία συνδυάζει την κινηματογραφική αφήγηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη μουσική power metal, επιχειρώντας να παρουσιάσει την ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-1959 σε ένα νεότερο κοινό, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Τη νέα διάκριση ανακοίνωσαν οι δημιουργοί του έργου, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τη διεθνή αναγνώριση της προσπάθειάς τους.

«Στην καρδιά αυτής της δημιουργίας βρίσκεται ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Η ζωή του, η ποίησή του και η θυσία του συνεχίζουν να εμπνέουν, περνώντας από γενιά σε γενιά», αναφέρουν σε σχετική ανάρτηση.

Το «Stairs to Freedom» δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παναγιώτου, εμπνευστή της πρωτοβουλίας Centurion AI, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Κυριάκο Δημητρίου.

Όπως είχε αναδείξει σε προηγούμενο ρεπορτάζ του το philenews, το έργο βασίστηκε σε ιστορική έρευνα, αρχειακό υλικό και σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να διατηρηθεί και να μεταδοθεί η ιστορική μνήμη μέσα από νέες μορφές οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Η πρώτη σημαντική διάκριση είχε έρθει από το διεθνές φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου Humro Cinema, όπου το βίντεο απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Μουσικού Βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και τιμητική μνεία στην κατηγορία Καλύτερου Δράματος Δράσης.

Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, η παραγωγή μετρούσε έξι επίσημες επιλογές σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και δύο διαδικτυακές προβολές. Μεταξύ των διοργανώσεων που είχαν επιλέξει το έργο περιλαμβάνονταν τα Film Fest Fusion 2026, Berlin Indie Shorts Festival 2026, Roma Short Film Festival 2026 και New York Tri-State International Film Festival.