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Τέσσερις ήρωες, μέλη της Ανόρθωσις Αμμοχώστου, τιμήθηκαν σε επετειακή εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου 1940, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην προσφορά του Συλλόγου στους αγώνες του Ελληνισμού και στη διατήρηση της μνήμης της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου, Ντίνος Τουμαζής, αναφέρθηκε στην ιστορική προσφορά της Ανόρθωσις στον αγώνα της Ελλάδας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από οικονομικές εισφορές, εράνους και άλλες δράσεις στήριξης.

Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στην προσφορά 100 λιρών στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στη συγκέντρωση χρημάτων για το Ελληνικό Ναυτικό και τον στρατό, καθώς και στην πρωτοβουλία μαθητών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μάτσης, για οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας.

Αναφέρθηκε επίσης στον Μίμη Πιεράκο, τον πρώτο προπονητή της ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης, ο οποίος σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 1940.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι Βαρνάβας Σιερίφη, Λουκής Λιασίδης, Άντυς Φάνο και Χρίστος Χριστοδουλίδης. Πλακέτες στις οικογένειές τους απένειμαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Ανόρθωσις Αμμοχώστου.

Ο κ. Τουμαζής υπογράμμισε ότι η τιμή προς τους ήρωες αποτελεί πυξίδα για την πορεία και την ταυτότητα του έθνους, με τη σκέψη στραμμένη στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγωνιστών ΕΟΚΑ Αμμοχώστου, Ανδρέας Χατζηλούκας, αναφέρθηκε στη σημασία της 28ης Οκτωβρίου 1940 και σημείωσε ότι στο πρόσωπο των τεσσάρων ηρώων αναγνωρίζεται η προσφορά της Αμμοχώστου στους αγώνες του Ελληνισμού.

Ανέφερε ακόμη ότι τα μηνύματα του 1940 ενέπνευσαν και τη γενιά που συμμετείχε αργότερα στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και μετάδοσης των αξιών στις νεότερες γενιές.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία για επιστροφή στην Αμμόχωστο και κάλεσε σε ενότητα και επιμονή για μια ελεύθερη και ειρηνική Κύπρο.

Ο Πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ευαγόρας Αμμοχώστου (ΓΣΕ), Σοφοκλής Χαραλαμπίδης, αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της επετείου και στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, σημειώνοντας ότι ο αγώνας για επιστροφή παραμένει διαρκής, ενώ απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες του 1940, στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, στους εθελοντές της περιόδου 1963-1964 και στους ήρωες που αντιστάθηκαν στην τουρκική εισβολή του 1974.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Μιχάλης Βασιλείου, εκ μέρους της Ανόρθωσις Αμμοχώστου, τίμησε τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κωνσταντίνο Κόλλια.

Η φιλόλογος Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή εκφώνησε ομιλία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασε η χορωδία της Ανόρθωσις Αμμοχώστου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.