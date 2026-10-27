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Έκλεισαν οι κάλπες στις 22:00 στο Ισραήλ, έπειτα από μια εκλογική αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για το πολιτικό μέλλον της χώρας και με ιστορικό ποσοστό συμμετοχής.

Πρωτιά χωρίς ξεκάθαρη προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης καταγράφει το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις εκλογές για την 26η Κνεσέτ.

Παρά την επικράτησή του σε αριθμό ψήφων, το πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ παραμένει ρευστό, καθώς κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν φαίνεται να εξασφαλίζει σαφή οδό για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα exit polls, δεν υπάρχει καν… νικητής.

Σε ένα exit poll ο συνασπισμός του Νετανιάχου φαίνεται να συγκεντρώνει 55 έδρες και ο συνασπισμός του Άιζενκοτ 49 έδρες, αλλά σε άλλο exit poll ο Άιζενκοτ έχει 52 έδρες και προπορεύεται! Κανένας συνασπισμός δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία για την Κνεσέτ.

Και τα έξι exit poll μαζί

Israel’s initial exit polls, side by side. Six channels, six projections. All put Netanyahu-aligned parties below 61 seats. These are exit polls, not official results.https://t.co/8uK9vQPpA7 pic.twitter.com/Quy2KFc6iO October 27, 2026

Οι επικαιροποιήσεις των exit poll και των τριών μεγάλων καναλιών

LATEST: Israel’s three main TV networks have updated their exit polls and now all show the same result.



Netanyahu’s bloc at 50 seats, the Jewish opposition at 52 and Arab-led parties at 18, leaving neither camp with the 61 seats needed for a majority. pic.twitter.com/U36jBpOsZo October 27, 2026

Κανάλι 12: Στις 10 έδρες οι Δημοκράτες, αμετάβλητοι οι συνολικοί συσχετισμοί των μπλοκ

Σε εσωτερικές ανακατατάξεις εντός του μπλοκ της αντιπολίτευσης προχώρησε το Κανάλι 12 στο επικαιροποιημένο exit poll του, διατηρώντας ωστόσο ανέπαφη τη συνολική ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο μεγάλων στρατοπέδων.



Η κατανομή των κοινοβουλευτικών μπλοκ παραμένει ακριβώς όπως διαμορφώθηκε αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών:



Μπλοκ αντιπολίτευσης (αντίθετο με τον Νετανιάχου): 52 έδρες



Μπλοκ Νετανιάχου: 50 έδρες



Αραβικά κόμματα: 18 έδρες



Οι επιμέρους μεταβολές κομμάτων:



Το κόμμα Οι Δημοκράτες (υπό τον Γιαΐρ Γκολάν) ενισχύεται κατά μία έδρα, ανεβαίνοντας από τις 9 στις 10 έδρες.

Το κόμμα Yisrael Beytenu (υπό τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν) υποχωρεί κατά μία έδρα, πέφτοντας από τις 9 στις 8 έδρες.

Κανάλι 13: Στις 18 έδρες τα αραβικά κόμματα – Υποχωρεί στις 52 έδρες το σιωνιστικό μπλοκ της αντιπολίτευσης

Σε αντίστοιχη αναθεώρηση των εκτιμήσεών του προχώρησε και το Κανάλι 13, ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με τα ανανεωμένα στοιχεία του Kan και του Καναλιού 12.



Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο exit poll του σταθμού, τα αραβικά κόμματα ενισχύονται κατά μία έδρα φτάνοντας συνολικά στο ιστορικό υψηλό των 18 εδρών, σε βάρος του σιωνιστικού μπλοκ της αντιπολίτευσης, το οποίο υποχωρεί από τις 53 στις 52 έδρες — εξέλιξη που περιορίζει περαιτέρω τα περιθώρια σχηματισμού μιας συμπαγούς πλειοψηφίας 61 εδρών.



Συγκεκριμένα, οι μεταβολές καταγράφονται ως εξής:



Το κόμμα B’Yachad του Ναφτάλι Μπένετ χάνει μία έδρα, υποχωρώντας από τις 14 στις 13 έδρες.



Η Κοινή Λίστα κερδίζει μία έδρα, ανεβαίνοντας από τις 10 στις 11 έδρες.



Το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει αμετάβλητο στις 5

Σε εξέλιξη η επίσημη καταμέτρηση – Σταδιακή η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή

Στη φάση της καταμέτρησης, καταγραφής και εξονυχιστικού ελέγχου των ψηφοδελτίων έχει περάσει πλέον η διαδικασία για τις εκλογές στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC).



Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της εκλογικής ημέρας παρελήφθησαν προς εξέταση περίπου 10.000 αναφορές για πιθανά ζητήματα ή παρατυπίες.



Περίπου 2.000 αναφορές απορρίφθηκαν άμεσα καθώς κρίθηκε ότι δεν αφορούσαν την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας και τέθηκαν αυτόματα στο αρχείο. Η συντριπτική πλειονότητα των υπόλοιπων καταγγελιών αποδείχθηκε ότι αφορούσε περιστατικά εκτός του πεδίου αρμοδιότητας της εκλογικής ακεραιότητας.



Όλα τα σχετικά περιστατικά διερευνήθηκαν, διευθετήθηκαν και έχουν πλέον κλείσει οριστικά.



Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή υπογράμμισε ότι τα πραγματικά αποτελέσματα (αληθινές ψήφοι) θα δημοσιεύονται σταδιακά στον επίσημο ιστότοπό της, ανάλογα με την πρόοδο της καταμέτρησης και την ηλεκτρονική καταχώριση των πρωτοκόλλων.



Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση προσοχής προς το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, υπενθυμίζοντας ότι τα στοιχεία που θα αναρτώνται κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι μερικά και υπόκεινται σε συνεχείς ανατροπές και μεταβολές μέχρι την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης.

Η ατμόσφαιρα στο «στρατόπεδο» Άιζενκοτ

Eisenkot supporters react to initial Israeli election results https://t.co/uVOtgqIeDD — Reuters (@Reuters) October 27, 2026

Εικόνα από το εκλογικό στρατηγείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Netanyahu supporters react to initial Israeli election results https://t.co/yjt6dmwapU — Reuters (@Reuters) October 27, 2026

Αρχική εκτίμηση στο Channel 11, το Λικούντ εξασφαλίζει 25 έδρες, ενώ το κόμμα του Άιζενκοτ 21.

Exit poll από το Κανάλι 16: Πρώτο το Λικούντ με 25 έδρες – Στις 53 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου, στις 51 η αντιπολίτευση

Νέα διάσταση στους εκλογικούς συσχετισμούς δίνει η δειγματοληπτική έρευνα του Καναλιού 16, η οποία διατηρεί το Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πρώτη θέση, καταγράφοντας ωστόσο οριακή διαφορά μεταξύ των δύο βασικών κοινοβουλευτικών συνασπισμών.



Σύμφωνα με το Κανάλι 16, το Λικούντ προηγείται με 25 έδρες, ενώ η παράταξη Yashar! ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.



Η κατανομή των εδρών στην 120μελή Κνεσέτ:



Λικούντ (Μπενιαμίν Νετανιάχου): 25

Yashar! (Γκάντι Άιζενκοτ): 22

Yachad (Μαζί): 13

Κοινή Λίστα (Joint List): 11

Οι Δημοκράτες: 10

Otzma Yehudit (Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ): 7

Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (UTJ): 7

Shas: 7

Θρησκευτικός Σιωνισμός (Μπεζαλέλ Σμότριτς): 7

Yisrael Beiteinu (Αβιγκντόρ Λίμπερμαν): 6

Ra’am (Μανσούρ Αμπάς): 5



Εκτός κοινοβουλίου μένουν:



Το κόμμα Am Yisrael υπό τον Όφερ Βίντερ.

Οι Οικονομικές Έφεδροι υπό τους Γιοάζ Χέντελ και Γιαρόν Ζελίχα.



Η εικόνα των μπλοκ:



Μπλοκ Νετανιάχου: 53 έδρες

Μπλοκ Αλλαγής (Αντιπολίτευση): 51 έδρες

Αραβικά κόμματα: 16 έδρες



Άιζενκοτ: «Απόλυτη ψήφος δυσπιστίας στον Νετανιάχου – Θα δράσω άμεσα για την υλοποίηση της λαϊκής ετυμηγορίας»

Σε άμεση πολιτική αντεπίθεση πέρασε ο επικεφαλής του κεντρώου Yashar!, Γκάντι Άιζενκοτ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των exit polls και διεκδικώντας ανοιχτά την πρωτοβουλία των κινήσεων για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.



Σε επίσημη δήλωσή του, ο Άιζενκοτ υπογράμμισε:



«Τα πρώτα αποτελέσματα των exit polls καταδεικνύουν την απόλυτη ψήφο δυσπιστίας στον Νετανιάχου και στην κυβέρνηση της 7ης Οκτωβρίου, τόσο από τη σιωνιστική πλειοψηφία όσο και από την πλειονότητα των πολιτών του Ισραήλ. Εάν αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα, πρόκειται για νίκη της θεσμικής, σιωνιστικής πλειοψηφίας στη χώρα.



Θα δράσω άμεσα για την υλοποίηση της λαϊκής ετυμηγορίας, την αντικατάσταση της κυβέρνησης Νετανιάχου και τον σχηματισμό μιας σιωνιστικής κυβέρνησης εθνικής στράτευσης το συντομότερο δυνατό».



Με τη δήλωσή του αυτή, ο Άιζενκοτ επιχειρεί να εδραιώσει το πολιτικό αφήγημα ότι το προβάδισμα του αντιπολιτευτικού μπλοκ έναντι του συνασπισμού του πρωθυπουργού συνιστά καθαρή εντολή αλλαγής σελίδας, προαναγγέλλοντας άμεσες κινήσεις προς την προεδρία της χώρας και τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις.

Λαπίντ: «Ο κόσμος είπε στο μπλοκ Νετανιάχου να πάρει των ομματιών του και να πάει σπίτι του»

Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους σχολίασε τα αποτελέσματα των exit polls ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κάνοντας λόγο για συντριβή του κυβερνητικού συνασπισμού και καλώντας την κοινή γνώμη να μην παραπλανάται από την πρώτη θέση του Λικούντ σε αριθμό εδρών.



Αντιδρώντας στις πρώτες εκτιμήσεις μετά το κλείσιμο των καλπών, ο Λαπίντ δήλωσε:



«Μην αφήνετε να σας μπερδέψουν: το μπλοκ του Νετανιάχου υπέστη βαριά ήττα. Πρόκειται για μια ολοκληρωτική κατάρρευση και το κοινό τους είπε να πάρουν των ομματιών τους και να πάνε σπίτι τους».



Με την τοποθέτησή του αυτή, ο Λαπίντ συντάσσεται πλήρως με τη γραμμή του αντιπολιτευτικού στρατοπέδου, εστιάζοντας στο γεγονός ότι τα κόμματα που στηρίζουν τον πρωθυπουργό υπολείπονται σαφώς σε σχέση με τις προηγούμενες επιδόσεις τους και απέχουν σημαντικά από το όριο της αυτοδυναμίας των 61 εδρών.

Ιστορικό ρεκόρ για τα αραβικά κόμματα

Σύμφωνα με το exit poll του Καναλιού 12, τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία προβλέπεται να κερδίσουν 18 έδρες στην Κνεσέτ: 11 για την «Ενιαία Λίστα» και 7 για το Ra’am. Εάν επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα, αυτό θα αποτελούσε ιστορικό ρεκόρ καθώς το προηγούμενο υψηλότερο ρεκόρ ήταν 15 έδρες, τις οποίες είχε κερδίσει η Λίστα το 2020.

Ξεκινά η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ

Πάνω από το 74% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είχε προσέλθει στις κάλπες έως τις 20:00, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής τη συγκεκριμένη ώρα εδώ και δεκαετίες, αυξημένο κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2022.

Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί επέστρεψαν από το εξωτερικό για να ψηφίσουν.

Μετά τις εκλογές, ο πρόεδρος του Ισραήλ θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του κόμματος που θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό. Συνήθως πρόκειται για τον επικεφαλής του κόμματος με τις περισσότερες έδρες, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Εάν κανείς δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, η χώρα ενδέχεται να οδηγηθεί σε νέες εκλογές στις αρχές του επόμενου έτους.

Το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει πέντε εκλογικές αναμετρήσεις από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2022, εξαιτίας αντίστοιχου πολιτικού αδιεξόδου.

Κανένα κόμμα δεν έχει εξασφαλίσει ποτέ αυτοδύναμη πλειοψηφία στην Κνεσέτ των 120 εδρών, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις κυβερνητικές συνεργασίες.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία όμως θα πρέπει να εξασφαλίζει τη στήριξη ή τη συνεργασία κομμάτων εκτός του κυβερνητικού συνασπισμού για την ψήφιση νομοσχεδίων.

protothema.gr