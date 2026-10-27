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Σφοδρή επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής της Ενωμένης Αραβικής Λίστας (Ράαμ), με φόντο τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ. Ο Άραβας πολιτικός κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «ψεύδεται», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας από την αραβική μειονότητα.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ψεύδεται και κάνει εμπρηστικά σχόλια εναντίον της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, χρησιμοποιώντας την ως τακτική εκφοβισμού για να κινητοποιήσει δεξιούς ψηφοφόρους και να τους ωθήσει στις κάλπες», δήλωσε ο Αμπάς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Νωρίτερα ο Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα τις επιθέσεις του κατά των αραβικών κομμάτων, ισχυριζόμενος ότι ορισμένα προσπαθούσαν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.

זו קריאת חירום למצביעי הליכוד!



היום אף אחד לא נשאר בבית. אין ים, אין מנגל. דואגים שגם המשפחה, החברים והשכנים מגיעים לקלפי.



על הכף מונח עתידה של המדינה היהודית שלנו: ממשלת ימין חזקה או ממשלת שמאל בתמיכת המפלגות הערביות.



יוצאים להצביע מחל בכל הכוח! pic.twitter.com/MBYHRe4d18 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

Το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ, του κύριου αντιπάλου του Νετανιάχου, από την πλευρά του, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας.

נתניהו בשעות האחרונות חזר לטריקים המוכרים, לשקרים ולהפחדה כדי להניע המונים. אותם שקרים של מערכות הבחירות הקודמות.



זה מעמיד את השינוי בסכנה.



כולנו צריכים להיות מוטרדים עד שעה 22:00, אבל הרבה יותר מזה – לצאת ולשכנע חברים, בני משפחה, להצביע.



רק ישר! גדולה מהליכוד והפתק ׳דרך׳… pic.twitter.com/Zb9pv9WR78 — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 27, 2026

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι» του κόμματος συνελήφθησαν στο νότιο Ισραήλ με φακέλους γεμάτους με μετρητά.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Ντιν Λίβνε, χαρακτήρισε το περιστατικό «ασυνήθιστο» σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί, δηλώνοντας ότι «η αστυνομία συνέλαβε άτομα που προσπαθούσαν να δωροδοκήσουν ψηφοφόρους ακόμη και πριν αυτοί φτάσουν στα εκλογικά τμήματα».

Διευκρίνισε ότι οι ύποπτοι, των οποίων οι ταυτότητες δεν έχουν αποκαλυφθεί, δεν βρίσκονταν στα εκλογικά τμήματα και συνελήφθησαν κοντά στα σπίτια τους, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα.

«Δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά αυτού του είδους στη χώρα. Πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση», υποστήριξε.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι τρία άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων υπέρ του κόμματος Ράαμ.

«Οι ερευνητές στη Νότια Περιφέρεια κατέσχεσαν περισσότερα από 24.000 σέκελ (περίπου 6.950 ευρώ) σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων προκατασκευασμένων φακέλων που περιείχαν χρήματα, καθώς και χαρτονομισμάτων, κατά τη διάρκεια ερευνών στα σπίτια των υπόπτων», δήλωσαν σε δελτίο τύπου.

«Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πανικό, έχει αρχίσει να επινοεί ιστορίες και ισχυρίζεται ότι γίνεται κλοπή των εκλογών. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Προετοιμάζει ήδη το έδαφος για να αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Άιζενκοτ. «Πρέπει να νικήσουμε το Λικούντ με σημαντική διαφορά, μόνο τότε δεν θα υπάρχει χώρος για αμφιβολίες».

Το Ράαμ, το οποίο ελπίζει να κερδίσει οκτώ έδρες στην Κνεσέτ (από τις 120 στο ισραηλινό κοινοβούλιο), θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός συνασπισμού υπό την ηγεσία της αντιπολίτευσης, εάν τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τόσο κοντά όσο αναμένεται.

Κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν επίσης βανδαλισμούς και την εξαφάνιση ψηφοδελτίων από την αρχή κιόλας της διαδικασίας ψηφοφορίας.

Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah ανέφερε ισχυρισμούς ότι επιτροπές των εκλογικών τμημάτων επιβράδυναν τη διαδικασία ψηφοφορίας για τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ, μεταξύ άλλων κάνοντας τους «άσχετες ερωτήσεις» και ακόμη και «κλείνοντας τις πόρτες» των εκλογικών τμημάτων.

Κατήγγειλε επίσης την απουσία ψηφοδελτίων στα αραβικά σε πολλά εκλογικά τμήματα και την υποκίνηση μίσους εναντίον αυτής της μειονότητας από «ανώτερους αξιωματούχους» της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, χαρακτήρισε τη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων στις εκλογές «τρελή».

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδέλτιων», απάντησε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, την οποία επικαλέστηκαν οι The Times of Israel, προσθέτοντας ότι όλες οι αναφορές εξετάζονται αμέσως.

Μέχρι τις 16:00 η συμμετοχή στις εκλογές ανερχόταν στο 55,7% σύμφωνα με την Επιτροπή, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής που έχει καταγραφεί ποτέ μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα. Τα στοιχεία ανά ώρα καταγράφονται από το 1973.

protothema.gr