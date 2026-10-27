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Έκκληση για τον εντοπισμός της Αλεξάνδρας Πουρκού, ηλικίας 16 ετών, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λάρνακα από τις 27 Οκτωβρίου 2026, απευθύνει η Αστυνομία.

Η 16χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.55μ. περίπου, με ίσια μαύρα μακριά μαλλιά και μαύρα μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.