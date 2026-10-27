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Νέα παραίτηση καταγράφεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό, εν μέσω των εσωκομματικών αναταράξεων, με τη δρα Άνδρεα Θεολόγου Μανώλη, Εκπρόσωπο Τύπου της ΝΕΔΗΣΥ και πρώην υποψήφια βουλευτή, να παραιτείται από τη θέση της Ειδικής Συμβούλου για θέματα Κράτους Δικαίου.

Με επιστολή της προς την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ημερομηνίας , η κ. Θεολόγου Μανώλη αφήνει σαφείς αιχμές κατά του Χάρη Γεωργιάδη, με αφορμή τη δημόσια τοποθέτησή του περί «απροκάλυπτου πολιτικού εκβιασμού».

Αυτούσια η επιστολή της δρος Άνδρεας Θεολόγου Μανώλη προς την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού

Αγαπητή Πρόεδρε,

Με πραγματική θλίψη παρακολουθώ όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στην παράταξή μας και, ιδιαίτερα, τη σημερινή δημόσια τοποθέτηση του κ. Χάρη Γεωργιάδη.

Θέλω πρώτα απ’ όλα να εκφράσω προς εσάς τον σεβασμό μου. Έχετε επανειλημμένα και ξεκάθαρα δηλώσει ότι η απόφασή σας να μην προχωρήσετε στη διεκδίκηση του χρίσματος ήταν δική σας πολιτική απόφαση, με γνώμονα την ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού, και ότι δεν υπήρξε ούτε πίεση ούτε εκβιασμός.

Γι’ αυτό ακριβώς θεωρώ ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι σήμερα ένα κορυφαίο στέλεχος της παράταξης επιλέγει, ουσιαστικά, να αμφισβητήσει αυτή τη δική σας δημόσια θέση, μιλώντας για «απροκάλυπτο πολιτικό εκβιασμό».

Ο καθένας έχει αναφαίρετο δικαίωμα να στηρίζει τον υποψήφιο που επιλέγει. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε όλοι.

Άλλο, όμως, η πολιτική προτίμηση και άλλο η προαναγγελία ότι, εάν τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού επιλέξουν έναν συγκεκριμένο υποψήφιο, ένα θεσμικό στέλεχος δεν θα σεβαστεί πολιτικά αυτή την επιλογή και δεν θα συμμετάσχει στην προσπάθεια της παράταξης.

Ακόμη περισσότερο όταν αυτή η θέση δεν διατυπώνεται σε μια εσωτερική συζήτηση, αλλά επιλέγεται συνειδητά να δημοσιοποιηθεί, ενώ η ίδια η δημοκρατική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Αυτό, κατά τη δική μου πολιτική κρίση, δεν υπηρετεί την ενότητα. Υπηρετεί την εσωστρέφεια.

Δεν θεραπεύει τις πληγές. Τις βαθαίνει και κυρίως, στέλνει ένα εξαιρετικά προβληματικό μήνυμα στα μέλη μας: ότι η επιλογή τους είναι σεβαστή μόνο εφόσον συμπίπτει με την επιλογή συγκεκριμένων στελεχών.

Ο πραγματικός πολιτικός εκβιασμός δεν είναι να λες «θα συμμετάσχω στη δημοκρατική διαδικασία». Πολιτικά εκβιαστικό είναι να λες εκ των προτέρων σε δεκάδες χιλιάδες μέλη μιας παράταξης: «αν επιλέξετε αυτόν, εγώ δεν θα στηρίξω την επιλογή σας».

Ιδιαίτερη εντύπωση μου προκαλεί και η αναφορά του κ. Γεωργιάδη στην «ιδιαίτερα τιμητική θέση» του Προέδρου του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης». Συμφωνώ απολύτως ότι πρόκειται για ιδιαίτερα τιμητική θέση.

Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, θεωρώ ότι απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη νηφαλιότητα, θεσμική ευθύνη και σεβασμό προς τη δημοκρατική βούληση των μελών της παράταξης που ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρίδης.

Και επειδή οι λέξεις έχουν σημασία, άλλο είναι να παραιτείσαι από μια θέση και άλλο να θέτεις την παραίτησή σου στη διάθεση κάποιου.

Εάν πράγματι κάποιος θεωρεί ότι, για λόγους αρχής, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί έναν θεσμικό ρόλο, τότε η καθαρή και έντιμη πολιτική πράξη είναι μία: παραιτείται. Δεν μεταφέρει την ευθύνη της απόφασης σε κάποιον άλλο ούτε αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να κληθεί να παραμείνει.

Οι αρχές, όταν τις επικαλούμαστε, πρέπει πρωτίστως να μας δεσμεύουν προσωπικά και αυτό ακριβώς επιλέγω να κάνω σήμερα και εγώ.

Δεν γράφω αυτές τις γραμμές εύκολα.

Ανήκω σε μια γενιά ανθρώπων που μπήκαμε στην πολιτική όχι επειδή περιμέναμε μια θέση, ένα αξίωμα ή ένα προσωπικό όφελος. Μπήκαμε γιατί πιστέψαμε σε μια παράταξη, στις αρχές της και στην προοπτική της.

Προσωπικά έδωσα χρόνο, επαγγελματικές ευκαιρίες, προσωπικές θυσίες και ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου γι’ αυτή την προσπάθεια, χωρίς να ζητήσω ανταλλάγματα και χωρίς να θεωρήσω ποτέ ότι το κόμμα μου οφείλει κάτι.

Γι’ αυτό πονά περισσότερο να βλέπω μια παράταξη που θα έπρεπε σήμερα να συζητά για την Κύπρο του αύριο να αναλώνεται ξανά σε προσωπικές στρατηγικές, τελεσίγραφα, αλληλοϋπονομεύσεις και εσωστρέφεια.

Νέοι άνθρωποι που έδωσαν πολλά χωρίς να έχουν πάρει τίποτε πίσω δεν απομακρύνονται επειδή έχασαν μια προσωπική μάχη. Απομακρύνονται όταν αισθάνονται ότι οι αρχές που τους κάλεσαν να υπηρετήσουν εφαρμόζονται επιλεκτικά.

Σήμερα αισθάνομαι ότι αυτές οι πρακτικές σπρώχνουν ανθρώπους σαν εμένα προς την πόρτα.

Για τον λόγο αυτό, και επειδή δεν θα ήταν συνεπές να απαιτώ από άλλους καθαρές πολιτικές πράξεις χωρίς να πράττω η ίδια αναλόγως, υποβάλλω σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση που μου εμπιστευθήκατε ως Ειδικής Συμβούλου για θέματα Κράτους Δικαίου.

Δεν «θέτω την παραίτησή μου στη διάθεσή σας».

Παραιτούμαι.

Το κάνω με απόλυτο σεβασμό προς εσάς προσωπικά και χωρίς να αμφισβητώ ούτε για μια στιγμή τις δικές σας προθέσεις και την προσπάθειά σας να κρατήσετε την παράταξη ενωμένη.

Το κάνω, όμως, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η σιωπή παύει να αποτελεί υπευθυνότητα και μετατρέπεται σε ανοχή.

Θα παραμείνω πιστή στις αρχές με τις οποίες μεγάλωσα πολιτικά: στη δημοκρατία, στον Ελληνισμό της Κύπρου, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στη θεσμικότητα, στην αξιοκρατία και στον σεβασμό της ελεύθερης βούλησης των μελών. Εξάλλου είμαι εγγονή αγωνιστή της ΕΟΚΑ, ΛΟΚ τραυματία του 1974 και η συνείδηση και η ανατροφή μου δεν μ επιτρέπει να κρύβομαι.

Γιαυτό όποιον επιλέξουν τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού μέσα από μια καθαρή και δημοκρατική διαδικασία, η επιλογή τους οφείλει να γίνει σεβαστή.

Γιατί κανένα πρόσωπο δεν είναι μεγαλύτερο από την παράταξη και κανένα αξίωμα δεν είναι σημαντικότερο από την αξιοπρέπεια με την οποία επιλέγει κανείς να πολιτεύεται.

Με εκτίμηση,

Δρ Ανδρέα Θεολόγου Μανώλη

Εκπρόσωπος Τύπου ΝΕΔΗΣΥ