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Τα περί ενότητας και ομοψυχίας την επόμενη μέρα των εσωκομματικών εκλογών δεν κράτησαν ούτε 24 ώρες στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Χάρης Γεωργιάδης ήρθε σήμερα από την εξωτερική και χάλασε τα σχέδια όσων ονειρεύονταν ομαλοποίηση της κατάστασης κατά την εσωκομματική προεκλογική και μετεκλογική περίοδο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα γεγονότα που ταλαιπωρούν το κόμμα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος μίλησε στο vidcast πολιτικής του philenews και απάντησε σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν, μετά την επιστολή που έστειλε σήμερα το πρωί στην Αννίτα Δημητρίου. Μέσω αυτής, γνωστοποίησε την απόφαση του να μην συμμετέχει στην προεκλογική εκστρατεία αν ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο συνάδελφο Φρίξο Δαλίτη, ο βασικός λόγος που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, ήταν ο -κατά τον ίδιο- πολιτικός εκβιασμός της Αννίτας Δημητρίου και του ΔΗΣΥ από τον τέως πρόεδρο του κόμματος. Ένας από τους λόγους που τον αναγκάζουν να διαφοροποιηθεί, σημείωσε, είναι η αναδίπλωση εκ μέρους της ηγεσίας υπό το φόβο μιας πιθανής ανεξάρτητης υποψηφιότητας του κ. Νεοφύτου. «Στη δική του αντίληψη, είπε, ο πολιτικός εκβιασμός ήταν απροκάλυπτος και φαίνεται να απέδωσε.

Επισήμανε, παράλληλα, πως ο ίδιος θα χειριζόταν διαφορετικά ένα τέτοιο ζήτημα, τονίζοντας πως δεν μπορεί η ηγεσία να επιτρέπει τη δημιουργία συνθηκών πίεσης, εκβιασμών ή παρασκηνίων. «Δεν είναι έτσι που πρέπει να λειτουργεί μια παράταξη, δεν είναι έτσι που λειτουργούσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός», υπογράμμισε. Διευκρίνισε ότι η απόφαση της προέδρου είναι σεβαστή, όμως η δική του αντίδραση μπροστά σε αυτό το σκηνικό «είναι αυτή που είναι».

Ο δεύτερος λόγος τον οποίο επικαλέστηκε ο τέως υπουργός Οικονομικών είναι η «πολιτική δυσκολία», που σχετίζεται με τις σημερινές θέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου. Διαφορές υπάρχουν και με τον Γιώργο Παμπορίδη σε επιμέρους ζητήματα, διευκρίνισε, όχι όμως τέτοιες που να δημιουργούσαν ζητήματα για τη συμμετοχή του σε ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Έτοιμος να δεχτεί όποια απόφαση

Μέσα από το vidcast του philenews, ο Χάρης Γεωργιάδης κατέστησε σαφές πως είναι έτοιμος να δεχτεί όποια απόφαση λάβει η ηγεσία του κόμματος μετά από την δημόσια παρέμβαση του εναντίον μιας υποψηφιότητας Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε αυτό το πλαίσιο υπενθύμισε μια δήλωση από μέλος της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, το οποίο έδειξε την πόρτα της εξόδου σε όποιον δεν υποστηρίξει τον εκλεκτό του κόμματος από την εσωκομματική διαδικασία. Η συγκεκριμένη αναφορά έγινε προ ημερών από τον αντιπρόεδρο του κόμματος, Γιάννη Καρούσο.

Με το ίδιο σκεπτικό εξήγησε πως θεώρησε σωστή κίνηση να θέσει την παραίτηση του από το Ινστιτούτο «Γλαύκος Κληρίδης» στη διάθεση της προέδρου Αννίτας Δημητρίου η οποία τον έχει διορίσει.

Ερωτηθείς για το τι θα πράξει στην περίπτωση που υποψήφιος του ΔΗΣΥ θα είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, απάντησε πως δεν θα κάνει τίποτα και απλώς θα «εξαφανιστεί». Δεν μπορεί, ξεκαθάρισε, ως στέλεχος να εμπλακεί στην προεκλογική εκστρατεία και να υποστηρίξει αυτή τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα.

Η απάντηση του σε όσους θα τον πουν διασπαστή

Ο Χάρης Γεωργιάδης απάντησε εκ των προτέρων σε όσους θα τον χαρακτηρίσουν διασπαστή με αφορμή την απόφαση την οποία έχει λάβει και ανακοινώσει. Ειδικότερα ανέφερε τα εξής: «Έχω μάθει να δέχομαι έντονη κριτική για τις αποφάσεις μου. Εγώ θεωρώ ότι αν είσαι στην πολιτική οφείλεις να παίρνεις τις αποφάσεις σου αδιαφορώντας για το όποιο πολιτικό κόστος ή για το φόβο ότι κάποιοι μπορεί να σε κατηγορήσουν έτσι και αλλιώς. Μήπως εξήγγειλα ανεξάρτητη υποψηφιότητα για να θεωρηθώ διασπαστής; Μήπως εξήγγειλα ή άφησα να νοηθεί ότι δεν θα ακολουθήσω τις διαδικασίες που προβλέπει το κόμμα για επιλογή υποψηφίου και θα είμαι εγώ ο διασπαστής; Εγώ το μόνο που λέω είναι πως δεν μπορώ να έχω ρόλο και θα πάω σπίτι μου. Τι πράξη διάσπασης είναι;».

Απογοητευμένος αλλά δεν εγείρει ζήτημα ηγεσίας

Ο Χάρης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως με τη σημερινή του τοποθέτηση δεν απαιτεί οτιδήποτε από οποιονδήποτε. «Δεν εγείρω τέτοιο ζήτημα ασφαλώς, δεν ξέρω καν τι θα εξυπηρετούσε. Σίγουρα ο χειρισμός με αφήνει απογοητευμένο […] Δεν ζητώ να κάνει κάτι κάποιος άλλος. Έχω γνωστοποιήσει τη δική μου προσωπική απόφαση για αποστασιοποίηση», επισήμανε.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως στηρίζει την Αννίτα Δημητρίου από την ημέρα εκλογής της, όμως, σε αυτό το χειρισμό δεν μπορούσε να δώσει τη στήριξη του.

Γιατί δεν διεκδίκησε το χρίσμα

Επιπλέον, ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει δεχτεί παραινέσεις για να υποβάλει και ο ίδιος υποψηφιότητα για το χρίσμα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές.

Εξηγούσε σε όλους, είπε, πως δεν θα είχε νόημα μια δεύτερη υποψηφιότητα απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποχωρήσει. Αποκάλυψε, μάλιστα, πως συνομίλησε με τον Γιώργο Παμπορίδη και διαπίστωσε τη δική του επιθυμία να δοκιμάσει να είναι υποψήφιος.

Ενστάσεις για φημολογούμενες συνεργασίες

Τέλος, ο Χάρης Γεωργιάδης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις όπως το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία ή το Volt. Διερωτήθηκε χαρακτηριστικά «τι σχέση έχει ο ΔΗΣΥ με αυτούς τους χώρους» και πώς θα μπορούσε να γίνει η όποια συνεργασία.