Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος Γιασάρ, του Γκάντι Άιζενκοτ, βασικού πολιτικού του αντιπάλου. Το κόμμα εξέφρασε την έντονη διαφωνία του, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως πρόσχημα για τη μετέπειτα αμφισβήτηση της νομιμότητας των εκλογών.

«Δεν έχει συμβεί κανένα εξαιρετικό συμβάν που θα δικαιολογούσε την έγκριση αυτού του αιτήματος, στόχος του οποίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών, παρατείνοντας έτσι τα ψέματα που διαδίδει ο Νετανιάχου από σήμερα το πρωί», δήλωσε το Γιασάρ.

Νωρίτερα το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της ψηφοφορίας, καθώς επιδιώκει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές.

🔴 The party of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s main election challenger says it “firmly opposes” a call from the premier’s party to extend voting hours, calling it a pretext for a future challenge to the poll’s legitimacy



🔴 “No exceptional incident has occurred that would… pic.twitter.com/reLeKyiKlZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 27, 2026

Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7 το πρωί και έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00.

Νωρίτερα το πρωί ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατηγόρησε αραβικά κόμματα ότι προσπαθούν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστό και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγόρησε σήμερα τον Νετανιάχου ότι «ψεύδεται» κατηγορώντας την αραβική μειονότητα για εκλογική νοθεία.

Το κόμμα του Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας.

Απέναντι στις κατηγορίες Νετανιάχου, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και απέναντι σε κατηγορίες άλλων κομμάτων για παρεμποδίσεις ψηφοφόρων τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδελτίων».

protothema.gr