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Με τη συμμετοχή δεκάδων προσκόπων από τα προσκοπικά συστήματα της Λεμεσού πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λαμπαδηφορία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με τις αναμμένες δάδες και τους ήχους της μπάντας να δίνουν ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση.

Οι πρόσκοποι συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου στο Λανίτειο γήπεδο και, κρατώντας τις δάδες τους, ξεκίνησαν στις 18:30 την πορεία τους μέσω της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

Η παρουσία των παιδιών και των νέων, μαζί με τους γονείς τους που παρακολούθησαν την πορεία στον κεντρικό δρόμο της πόλης, δημιούργησε μια ξεχωριστή εικόνα. Οι ήχοι της μπάντας συνόδευαν τη λαμπαδηφορία, προσδίδοντας εορταστική ατμόσφαιρα στην εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Φορώντας τις προσκοπικές τους στολές και κρατώντας τις αναμμένες δάδες, οι συμμετέχοντες τίμησαν την επέτειο του «Όχι».