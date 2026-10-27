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Δαπάνη ύψους €11,5 εκ. για σκοπούς παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 ενέκρινε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, μετά τη συνεδρία του σώματος, η εν λόγω δαπάνη καταγράφει αύξηση σε σχέση με τα €10 εκ. που είχαν προβλεφθεί για το 2025.

Ο κ. Κεραυνός προσέθεσε ότι με δεύτερη απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση €1,2 εκ., αυξημένων κατά €200.000, για φοιτητικά επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Όπως εξήγησε, το επίδομα καλύπτει τις οικογένειες που λόγω της διαμονής τους στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται στην κανονική φοιτητική χορηγία που ξεπερνά τα €30 εκατ.

Ο Υπουργός Οικονομικών προσέθεσε ότι με τις πιο πάνω αποφάσεις το ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται κατά €5.000, από €39.000 σε €44.000, για οικογένειες με δύο εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά το όριο ξεκινά από €64.000 και αυξάνεται επίσης κατά €5.000 για κάθε πρόσθετο παιδί, ενώ αίρονται επίσης όλα τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια για τις οικογένειες με πέραν των πέντε παιδιών.

Συμπλήρωσε ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης αυξάνεται το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου προς τους φοιτητές από €300 σε €500 και αφορά τη διαβίωση, τη σίτιση και το αεροπορικό εισιτήριο, ενώ προβλέπεται και ένα επίδομα επιπρόσθετων 500 ευρώ στους πρωτοετείς φοιτητές.

«Η σημερινή απόφαση εκφράζει ακριβώς την σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη με μέτρα στοχευμένα που φτάνουν σε όσους πραγματικά τα χρειάζονται», είπε ο κ. Κεραυνός.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, «το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε αναγκαία την προσαρμογή των εισοδηματικών ορίων ώστε οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών να μην αφήνουν εκτός στήριξης οικογένειες με πραγματικές ανάγκες».

«Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα μεταφράζεται σε πραγματική στήριξη για κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη, με σύνεση και με σεβασμό ταυτόχρονα στην σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών», διαβεβαίωσε ο κ. Κεραυνός.

Ερωτηθείς για το σκεπτικό πίσω από την αναπροσαρμογή των ποσών, ο Υπουργός ανέφερε ότι η φετινή αναπροσαρμογή έχει σταθμίσει τις δυσκολίες διαβίωσης λόγω της ενεργειακής κρίσης και γενικά του πολύ δύσκολου γεωπολιτικού περιβάλλοντος που επηρεάζει και τους φοιτητές και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Υπηρεσίας (https://sg-yxe.mof.gov.cy), η οποία θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Προστίθεται ότι για να υποβάλουν αίτηση, οι γονείς ή κηδεμόνες θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login, δηλαδή τον προσωπικό λογαριασμό με τον οποίο οι πολίτες έχουν ασφαλή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους, ενώ όσοι δεν διαθέτουν ήδη λογαριασμό CY Login μπορούν να τον δημιουργήσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.

Συμπληρώνεται ότι οι Κύπριοι επαναπατρισθέντες αιτητές πρέπει επιπλέον να ταυτοποιήσουν τον λογαριασμό τους μέσω e-banking, με βιντεοκλήση ή με επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με την ταυτότητά τους (οδηγίες στον σύνδεσμο https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification), ενώ για τους Ελλαδίτες αιτητές δεν απαιτείται ταυτοποίηση του λογαριασμού.

«Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι οικογένειες που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες καλούνται να φροντίσουν έγκαιρα να δημιουργήσουν λογαριασμό CY Login και, όπου απαιτείται, να τον ταυτοποιήσουν, ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους μόλις ανοίξει η πλατφόρμα», καταλήγει η ανακοίνωση.