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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος για την επάρκεια των αποθεμάτων αίματος, με τους αιμοδότες να δέχονται αλλεπάλληλα μηνύματα SOS, μέσω των οποίων καλούνται να προσέλθουν άμεσα στους σταθμούς αιμοδοσίας.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται στις επείγουσες εκκλήσεις για κάλυψη των αναγκών ασθενών, την ώρα που η ανταπόκριση των αιμοδοτών παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή.

Τις τελευταίες ημέρες, οι εκκλήσεις έχουν αποκτήσει ολοένα πιο επιτακτικό χαρακτήρα, με αναφορές σε «παγκύπριο συναγερμό» και περιστατικά που χρειάζονται άμεσα αίμα.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΙΜΑ», αναφέρεται σε ένα από τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί.

Σε άλλη ειδοποίηση επισημαίνεται ότι η προσέλευση αιμοδοτών είναι πολύ χαμηλή, με προειδοποίηση ακόμη και για κίνδυνο αναβολής μεταγγίσεων.

Αλλεπάλληλα μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις

Ενδεικτική είναι η περίπτωση τακτικού αιμοδότη, ο οποίος επικοινώνησε με το philenews, μεταφέροντας την εμπειρία του από τη συνεχή αποστολή επείγοντων ειδοποιήσεων.

Όπως ανέφερε, πέραν των γραπτών μηνυμάτων, δέχθηκε και τηλεφωνική κλήση με έκκληση να προσφέρει αίμα. Μάλιστα, σημείωσε ότι, παρά τα πολλά χρόνια κατά τα οποία είναι αιμοδότης, δεν θυμάται να έχει αντιμετωπίσει ανάλογη κινητοποίηση.

«ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ», αναφέρεται σε μία από τις ειδοποιήσεις, ενώ σε άλλη σημειώνεται χαρακτηριστικά: «ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ»

Για πληροφορίες σχετικά με την αιμοδοσία και το ωράριο λειτουργίας των σταθμών, αναφέρονται τα τηλέφωνα 22809075 και 22309222.

Η άμεση ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών είναι καθοριστική για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.