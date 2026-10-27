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Βραχνάς για την Αστυνομία είναι τα απλήρωτα εξώδικα. Το πρόβλημα εντείνεται καθώς χιλιάδες είναι οι οδηγοί οχημάτων ενοικίασης (Z) οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή δεν έχουν υποδειχθεί με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτα τα πρόστιμα τους.

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από ερώτηση του βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομου Αλαμπρίτη προς την υπουργός Μεταφορών Ευανθία Τσολάκη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος φωτοεπισήμανσης στις περιπτώσεις οχημάτων ενοικίασης με πινακίδες “Ζ”.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Μεταφορών, έχουν καταγραφεί από το σύστημα φωτοεπισήμανσης συνολικά 68.173 παραβάσεις που αφορούν οχήματα ενοικίασης, ωστόσο 41.114 περιπτώσεις δεν έχει καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση του οδηγού.

Αναλυτικά τα στοιχεία των παραβάσεων

Πόσες έχουν εξοφληθεί: 3.428

Έχει υποδειχθεί οδηγός: 8.501

Δεν έχει υποδειχθεί οδηγός: 15.118

Πόσες έχουν οδηγηθεί σε δικαστική διαδικασία: 12

Σε πόσες περιπτώσεις δεν έχει καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση του οδηγού: 41.114

Η Υπουργός εξήγησε στην απάντηση της ότι τα δεδομένα του συστήματος χρειάστηκε να τύχουν ειδικής επεξεργασίας, προκειμένου να εξαχθούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πινακίδες εγγραφής των ενοικιαζόμενων οχημάτων δεν φέρουν πλέον το διακριτικό γράμμα «Ζ». Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται πλέον ξεχωριστή κατηγοριοποίηση των οχημάτων ενοικίασης (Rental) από τα εταιρικά οχήματα, αλλά τα οχήματα αυτά καταχωρίζονται συνολικά ως εταιρικά, δηλαδή ως οχήματα εγγεγραμμένα σε νομικά πρόσωπα. Όπως αναφέρει, είναι δύσκολο να εξαχθεί από το σύστημα μια πλήρως ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα που να αφορά αποκλειστικά τα οχήματα ενοικίασης.

Ξεπερνούν τα 7 εκατ. τα ποσά των εξωδίκων

Η υπουργός δεν απαντά στο ερώτημα που αφορά ποιο είναι το συνολικό ποσό των εξωδίκων που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα και ποιο το ποσό που παραμένει ανείσπρακτο λόγω αδυναμίας ταυτοποίησης ή είσπραξης, παραπέμποντας στην Αστυνομία καθώς τα εν λόγω στοιχεία προκύπτουν από τις εισπράξεις.

Όπως εξηγεί η ίδια, για τον ορθό υπολογισμό του ποσού των εξωδίκων, θα πρέπει προηγουμένως να έχει υποδειχθεί ή ταυτοποιηθεί ο οδηγός, καθώς το τελικό ποσό του εξωδίκου υπολογίζεται με βάση το φυσικό πρόσωπο που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τις σχετικές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από την Αστυνομία.

Ωστόσο, προς σκοπό παροχής της πληρέστερης δυνατής απάντησης στο συγκεκριμένο ερώτημα, η αρμόδια υπουργός παρέθεσε τον πιο κάτω υπολογισμό και για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει υποδειχθεί οδηγός. Στις περιπτώσεις αυτές, υπολογίστηκε το ελάχιστο ποσό του εξωδίκου, με βάση το είδος της παράβασης, χωρίς να συνυπολογίζεται οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση από την Αστυνομία.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Κατηγορία Ποσό

Actual – Πραγματικά εκδοθέντα εξώδικα και ποσό είσπραξης €1.060.295,00

Calculated – Υπολογισμένο ελάχιστο ποσό για περιπτώσεις χωρίς υποδειχθέντα οδηγό €6.361.472,00

Prosecution – Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται εξώδικο και παραπέμπονται για δικαστική διαδικασία (το ύψος του ποσού θα καθοριστεί από το δικαστήριο στην απόφασή του) €0,00

Σύνολο €7.421.767,00

Η υπουργός σημειώνει πως το συνολικό ποσό των €7.421.767,00 θα πρέπει να θεωρηθεί ως το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των πραγματικά εκδοθέντων εξωδίκων και του υπολογισμού του ελάχιστου ποσού για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει ακόμη υποδειχθεί οδηγός και όχι ως το συνολικό ποσό που έχει ήδη εισπραχθεί.

Για τον ακριβή υπολογισμό του ποσού, προσθέτει, που έχει πράγματι εισπραχθεί, καθώς και του ποσού που παραμένει ανείσπρακτο, απαιτούνται τα στοιχεία πληρωμών και η τελική κατάσταση κάθε εξωδίκου. Στοιχεία τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στο σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Η πρωτιά στη Λεμεσό

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία που δείχνουν την γεωγραφική κατανομή των παραβάσεων που καταγράφονται από σταθερές και κινητές κάμερες ανά επαρχία.

Την πρωτιά έχει η Λεμεσός με 33%. Ακολουθεί η Πάφος με 24%, η Λάρνακα με 22%, η Λευκωσία με 17%, ενώ τελευταία είναι η ελεύθερη Αμμόχωστος με ποσοστό 4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επαρχία Αμμοχώστου δεν υπάρχουν σταθερές κάμερες, εξού και το χαμηλό ποσοστό.