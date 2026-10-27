Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δέκα χρόνια μετά την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Πάφος επιχειρεί να επανασυνδεθεί με την πολιτιστική παρακαταθήκη του 2017 και να δώσει νέα ώθηση στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ο Δήμος Πάφου προχωρεί στη διοργάνωση του επετειακού προγράμματος «Πάφος 2017–2027», αναθέτοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 2017 Λτδ, ο οποίος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες, δημιουργούς, καλλιτεχνικές ομάδες, πολιτιστικούς οργανισμούς, φορείς και εταιρείες παραγωγής από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προορίζονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2027.

Στόχος δεν είναι μόνο η αναδρομή στη χρονιά του 2017, αλλά και η αξιοποίηση της εμπειρίας, των έργων και των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν τότε, με προοπτική τη δημιουργία νέων συνεργειών και την ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής στην πόλη. Στην πρόσκληση δίνεται, επίσης, έμφαση στην επανασύνδεση της Πάφου με ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα και άλλες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Το πεδίο των προτάσεων είναι ευρύ και περιλαμβάνει μουσική και συναυλίες, θέατρο και παραστατικές τέχνες, χορό, εικαστικές εκθέσεις, κινηματογράφο και οπτικοακουστικές δημιουργίες, λογοτεχνία, διεπιστημονικές και πειραματικές παραγωγές, παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, εκπαιδευτικές και συμμετοχικές δράσεις, καθώς και συνεργασίες με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Δεν τίθεται συγκεκριμένος περιορισμός ως προς τη θεματολογία. Ωστόσο, κάθε πρόταση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδέεται με τουλάχιστον έναν από τους τέσσερις στρατηγικούς άξονες του προγράμματος: την παρακαταθήκη του Πάφος 2017, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση και τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Ο τελευταίος άξονας δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των νέων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τοπικών πολιτιστικών φορέων, καθώς και στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Προτάσεις που δεν συνδέονται με κανέναν από τους στρατηγικούς άξονες δεν θα προχωρούν στο στάδιο της καλλιτεχνικής αξιολόγησης.

Στήριξη έως €40.000 ανά έργο

Το οικονομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής κάλυψης του εγκεκριμένου κόστους μιας δράσης, αλλά και την παροχή οργανωτικής ή τεχνικής υποστήριξης, τη διάθεση χώρων όπου αυτό είναι εφικτό και την επικοινωνιακή προβολή μέσω του επίσημου επετειακού προγράμματος.

Η χορηγία για κάθε έργο δεν θα υπερβαίνει τις €40.000. Το ύψος και το είδος της στήριξης θα καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε επιλεγμένη πρόταση, ανάλογα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις δυνατότητες του Οργανισμού. Δεν προβλέπεται, επομένως, ενιαίο ποσό χρηματοδότησης για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν περιγραφή της καλλιτεχνικής τους πρότασης, να προσδιορίσουν τους βασικούς συντελεστές και συνεργάτες, τον ενδεικτικό χρόνο και χώρο υλοποίησης, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της δράσης. Στον φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται ο συνολικός προϋπολογισμός, η προτεινόμενη οικονομική συμμετοχή του Οργανισμού και τυχόν άλλες εξασφαλισμένες ή αναμενόμενες πηγές χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, στην καλλιτεχνική ποιότητα και πρωτοτυπία, στη σύνδεση με το Πάφος 2017 και τους στρατηγικούς άξονες του προγράμματος, στη δυνατότητα συνέχισης ή εξέλιξης δράσεων που γεννήθηκαν το 2017, στις συνεργασίες και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην οργανωτική και οικονομική εφικτότητα.

Η υποβολή πρότασης δεν συνεπάγεται αυτόματη επιλογή ή χρηματοδότηση. Ο Οργανισμός διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει διευκρινίσεις ή να προτείνει τροποποιήσεις, σε συνεννόηση με τους αιτητές, πριν από την ένταξη μιας δράσης στο τελικό πρόγραμμα.

Δείτε αναλυτικά την ανοιχτή πρόσκληση εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας της ανοιχτής πρόσκλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον γραμματέα του Οργανισμού, Γιώργο Κωνσταντίνου, στη διεύθυνση g.konstantinou@pafos.org.cy.