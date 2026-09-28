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Στο κενό έπεσε και το δεύτερο εγχείρημα για αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €146.640 πλέον ΦΠΑ για την τεχνική υλοποίηση του Photo Radar List, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται οι Τουρκοκύπριοι που καταγγέλθηκαν από τις κάμερες και παράλληλα θα αναβάθμιζε το σύστημα.

Σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών άναψε κόκκινο στο Υπουργείο Οικονομικών για την αποδέσμευση του κονδυλίου με το κάθε κόμμα να απορρίπτει το αίτημα για διαφορετικούς λόγους. Είναι η δεύτερη φορά που καταβάλλεται προσπάθεια για να εγκριθεί το σχετικό κονδύλι ώστε να καταστεί δυνατή η επίδοση εξωδίκων σε Τ/κ κατά τη διέλευσή τους από τα οδοφράγματα.

Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν πέραν των 16.000 ανεπίδοτων εξωδίκων που αφορούν μόνο Τ/κ οι οποίοι καταγγέλθηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης και δεν μπορούν να τους επιδοθούν αφού το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στα οδοφράγματα δεν περιλαμβάνει και τα άτομα που κατέχουν ελληνοκυπριακές ταυτότητες αλλά διαμένουν στα κατεχόμενα.

Όλα σχεδόν τα κόμματα τάσσονται κατά της επέκτασης του μέτρου με κύρια αιτιολογία ότι το σύστημα είναι φοροεισπραχτικό ή ότι θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι επίδοσης των εξωδίκων και όχι μέσω της συγκεκριμένης λίστας, ή ακόμα πως παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα γιατί ανακοινώνεται ο αριθμός ταυτότητας. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει ετοιμάσει εδώ και ενάμιση και πλέον χρόνο νομοσχέδιο για επίδοση των εξωδίκων μέσω sms ή e-mail αλλά ακόμη δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση.

Σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών εμφανίστηκε εκπρόσωπος της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας η οποία είναι και η ανάδοχος του έργου, ο οποίος εξήγησε πως θα λειτουργεί η λίστα στα οδοφράγματα, ωστόσο δεν έπεισε τους βουλευτές για την αναγκαιότητά της.