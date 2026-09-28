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Η SpaceX ετοιμάζεται για μια από τις σημαντικότερες δοκιμές στην ιστορία του Starship. Το γιγαντιαίο διαστημικό όχημα αναμένεται να εκτοξευθεί σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Starbase του Νότιου Τέξας, στις 3:48 μ.μ. ώρα Κύπρου.

Η εκτόξευση θα αποτελέσει την 14η πτήση του Starship από την πρώτη δοκιμή του, τον Απρίλιο του 2023. Μέχρι σήμερα όλες οι αποστολές ήταν υποτροχιακές, ήταν δηλαδή πτήσεις στο διάστημα αλλά χωρίς την ταχύτητα που απαιτείται για είσοδο σε τροχιά, περίπου 28.000 χιλιόμετρα την ώρα.

Δείτε live:

Starship’s 14th flight is set to launch on Monday, Sept 28. The 75-minute launch window opens at 7:15 a.m. CT. Live coverage of the mission starts ~35 minutes before launch → https://t.co/uQKQvgaTmJ — SpaceX (@SpaceX) September 27, 2026

Με συνολικό ύψος περίπου 124 μέτρα, το Starship είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί. Αποτελείται από τον προωθητικό πύραυλο Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship, αμφότερα επαναχρησιμοποιήσιμα.

Stacking Starship ahead of Flight 14 pic.twitter.com/jLsgN2jj6d — SpaceX (@SpaceX) September 23, 2026

Κατά την Πτήση 14, το Starship, ύψους 52 μέτρων, θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει έξι περιφορές γύρω από τη Γη, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει 26 δορυφόρους Starlink Version 3, οι οποίοι προορίζονται να αποτελέσουν τους πρώτους δορυφόρους μιας νέας μεγάλης συστοιχίας σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Σχεδόν δέκα ώρες μετά την εκτόξευση, το Starship αναμένεται να επιστρέψει στη Γη και να πραγματοποιήσει προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Χιλής. Ο πύραυλος Super Heavy θα ολοκληρώσει την αποστολή του περίπου επτά λεπτά μετά την απογείωση, με προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους της διαστημικής εξερεύνησης, η σημερινή δοκιμή, παρότι σημαντική, δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής: Η SpaceX θα πρέπει να αποδείξει στη συνέχεια την ασφαλή μεταφορά καυσίμου μεταξύ διαστημοπλοίων σε τροχιά, καθώς οι μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη θα απαιτούν πολλαπλές μεταγγίσεις καυσίμου από ειδικά διαστημόπλοια-«βυτιοφόρα».

Παράλληλα, το Starship θα πρέπει να εξοπλιστεί με σύστημα υποστήριξης ζωής πριν από την έναρξη επανδρωμένων αποστολών. Η προοπτική αυτή δεν είναι μακρινή: η NASA έχει επιλέξει το Starship ως το πρώτο επανδρωμένο σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης του προγράμματος Artemis, με στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη το 2028, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis IV.

Η σημερινή πτήση, επομένως, είναι κάτι περισσότερο από μία ακόμη δοκιμή. Είναι ένα κρίσιμο βήμα για να αποδειχθεί αν το Starship μπορεί να περάσει από το στάδιο των πειραματικών πτήσεων στην εποχή των συστηματικών διαστημικών αποστολών.

protothema.gr