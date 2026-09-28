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«Ο προδομένος ποτέ δεν προδίδει, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να μεριμνήσει να μην ξαναπροδοθεί». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην ηγεσία του ΔΗΣΥ στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ μιλά στον Φρίξο Δαλίτη, στο vidcast πολιτικής του philenews, για την απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία, τις πολιτικές του θέσεις και την επόμενη μέρα.

Σπάει τη σιωπή του και αποκαλύπτει το παρασκήνιο πριν από την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής και την υπόσχεση που του δόθηκε σε δείπνο με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και τον στενότερό της συνεργάτη.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στέλνει μήνυμα στον κόσμο του κόμματος ότι ποτέ δεν πλήγωσε κανένα συναγερμικό και ούτε θα τον πληγώσει.

Πώς απαντά για το αν η υποψηφιότητά του θα είναι μέσω των διαδικασιών του ΔΗΣΥ ή έξω από αυτές, η τοποθέτησή του σε όσους τον κατηγορούν ότι πλήττει το κόμμα του και οι μπηχτές για την «ανατίναξη της ενότητας που κάποιοι την έκαναν κουρελόχαρτο».

Την ίδια ώρα απορρίπτει το αφήγημα για εκβιασμό των αποφάσεων του κόμματος ενόψει προεδρικών εκλογών και υπογραμμίζει ότι δεν είναι ο ίδιος που δημιουργεί προβλήματα στην ενότητα της παράταξης.

Μιλώντας για την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επισημαίνει πως στάθηκε δίπλα της όταν άλλοι της έλεγαν «να κάτσει τη μάππα χαμαί».

Μια συνέντευξη με ενδιαφέρον και πολλές απαντήσεις που θα συζητηθούν.

Δείτε το vidcast