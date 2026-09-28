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Τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για πρόοδο στο Κυπριακό μέχρι και την τελευταία ημέρα της θητείας του κρατά η ελληνοκυπριακή πλευρά από τις επαφές στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Όπως ανέφερε, στόχος παραμένει η σύγκληση διευρυμένης συνάντησης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόφαση για επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο κ. Μενελάου αναφέρθηκε παράλληλα σε «μοτίβο παρεμπόδισης» της προσπάθειας για επιτάχυνση των επόμενων βημάτων, σχολιάζοντας τη μη πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης στη Νέα Υόρκη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφόρηση από κυβερνητικές πηγές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προτίθεται να συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για την ερχόμενη Τετάρτη για ενημέρωση των μελών του και συζήτηση επί των τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό.

Ο κ. Μενελάου είπε, στις δηλώσεις του πως συνεχίζεται η προπαρασκευαστική εργασία, στην οποία «έχουν γίνει σημαντικά βήματα», ενώ υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο. Ωστόσο, ανέφερε ότι ένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζεται είναι «η παρελκυστική τακτική» της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Ο κ. Μενελάου είπε πως ότι στόχος είναι η διαδικασία να προχωρήσει «το συντομότερο δυνατό», σημειώνοντας πως «έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει εδώ και καιρό».

«Οι προϋποθέσεις πιστεύουμε ότι είναι εκεί. Η αποφασιστικότητα του Γενικού Γραμματέα επίσης. Η προεργασία η οποία πρέπει να διεκπεραιωθεί έχει προχωρήσει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό», ανέφερε.

Όπως είπε, «είναι κρίσιμο να μπορέσει να γίνει το επόμενο βήμα, για να τεθεί μια αναζωογονημένη διαδικασία διαπραγματεύσεων πάνω στις ράγες, με πλήρη διαφύλαξη του κεκτημένου των συνομιλιών μέχρι και την τελευταία μέρα της προηγούμενης προσπάθειας, η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017 στο Κραν Μοντανά».

Αναφερόμενος στην προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, ο κ. Μενελάου είπε ότι πρόκειται για «μια προσέγγιση ολοκληρωμένη, που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές», όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στα έξι σημεία που είχε μοιραστεί το καλοκαίρι του 2017 στο Κραν Μοντανά.

Τα έξι σημεία, πρόσθεσε, είναι αναπόσπαστα προκειμένου να υπάρξει συνολική λύση του Κυπριακού, η οποία, όπως είπε, «πρέπει φυσιολογικά να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές, όλα τα κεφάλαια που συναποτελούν το κυπριακό πρόβλημα».

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μενελάου σημείωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά και τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν προσπάθειες μέχρι και την τελευταία στιγμή για να καταστεί αυτό δυνατό.

Ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε δηλώσει την ετοιμότητά της να παρατείνει την παραμονή της στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, όπως είπε, «δυστυχώς προσέκρουσε και αυτή η προσπάθεια σε αυτό το γενικότερο μοτίβο που αντιμετωπίζουμε από τουρκικής πλευράς».

Πρόκειται, πρόσθεσε, για «ένα μοτίβο παρεμπόδισης της προσπάθειας να δοθεί ένας πιο επιταχυμένος ρυθμός στα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν».

ΚΥΠΕ