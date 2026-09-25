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Ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν απέρριψε την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για κοινή τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Μετά την άρνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει στην Κύπρο.

Όπως έμαθε το philenews από αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν συναίνεσε σε συνάντηση των τριών.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε διαβιβάσει τη σχετική επιθυμία του μέσω της Μαρίας Άνχελας Ολγκίν, η οποία είχε χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη.

Θετικά απάντησε μόνο ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα στη 1 το μεσημέρι (ώρα Νέας Υόρκης). Η Λευκωσία ήλπιζε ότι αυτή η συνάντηση θα άνοιγε τον δρόμο για συνάντηση των τριών. Μετά τη σημερινή αρνητική εξέλιξη, δυσκολεύει πλέον και η προσπάθεια του Αντόνιο Γκουτέρες να κάνει ένα επόμενο βήμα στο Κυπριακό.

Η αρνητική πρόθεση του Τουρκοκύπριου ηγέτη είχε διαφανεί πριν ακόμα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη. Ταξίδεψε χωρίς μέλη της ομάδας του για το Κυπριακό και χωρίς δημοσιογράφους, ενώ το γραφείο του ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στα κατεχόμενα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη σύντομη παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Έρχιουρμαν συναντήθηκε με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Το μόνο που ανακοινώθηκε ήταν ότι αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε όλες τις δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη, άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης, προφανώς ελπίζοντας ότι η επιθυμία Γκουτέρες θα έβρισκε θετική ανταπόκριση, έστω και την τελευταία στιγμή.

Θετική ανάγνωση και από τους P5

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ολοκλήρωσε τις επαφές του στην έδρα του διεθνούς οργανισμού με γεύμα εργασίας με τους εκπροσώπους των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγές που γνωρίζουν τι ειπώθηκε στη συνάντηση σημείωσαν στον Φιλελεύθερο με ικανοποίηση ότι οι προτάσεις και οι ιδέες του Προέδρου της Δημοκρατίας έτυχαν θετικής ανάγνωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι πρέσβεις των P5 θεωρούν ιδιαίτερα εποικοδομητική την προσέγγισή του, ενώ από τη συζήτηση διαφάνηκε αρκετό ενδιαφέρον για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δηλώσεις Λετυμπιώτη στον Άλφα

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης χαρακτήρισε εποικοδομητική και θετική τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Σε αυτήν, ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε στον κ. Γκουτέρες τις ιδέες που είχε θέσει στον κ. Έρχιουρμαν κατά την τελευταία τους συνάντηση.

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητά του, αν υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ώστε να γίνει κοινή συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν. «Αναμένουμε αυτή την τοποθέτηση, την ανταπόκριση τουλάχιστον από την άλλη πλευρά», είπε, προσθέτοντας ότι «η ανταπόκριση, τουλάχιστον από πλευράς ΓΓ ΟΗΕ, όπως και της προσωπικής του απεσταλμένης, στην προχθεσινή τους συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως προς το περιεχόμενο των προτάσεων που έχουν τεθεί και πώς αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ή να δώσουν ώθηση προς τα εμπρός, ήταν θετική».

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία και ο κ. Έρχιουρμαν δεν πρέπει να μένουν εκτός κάδρου.

Επιβεβαίωση για επικοινωνία με την ΕΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε τόσο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Παράλληλα, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του Φιλελεύθερου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «και ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, όπως ενημέρωσε σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βρισκόταν σε επικοινωνία με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προηγούμενο διάστημα».

Όσον αφορά το έγγραφο καταγραφής συγκλίσεων, σύμφωνα με όσα γνωρίζει η Λευκωσία, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκεται όμως σε προχωρημένο στάδιο.