Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να επικεντρωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποψινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα επισημάνει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασαας (UNCLOS) αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και θα υπογραμμίσει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Ο Κ. Μητσοτάκης Θα αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Θα εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

Επίσης, θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις εξελίξεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Σουδάν.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται επίσης να παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων ως παράδειγμα του πώς η οικονομική ανθεκτικότητα ενισχύει τη διεθνή θέση μιας χώρας. Θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια.

Θα αφιερώσει ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ομιλίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορρύθμιση των ίδιων των εταιρειών.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα καλέσει ειδικά τις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ, να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην πρωτοπορία τους, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία —συμπεριλαμβανομένης της Κίνας— είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

ΚΥΠΕ