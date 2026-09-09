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Στο στάδιο της έναρξης βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ από το 2012 η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector (GSI), σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε καθοριστικής σημασίας την είσοδο γαλλικής επενδυτικής εταιρείας στο έργο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξέλιξης για την προώθηση της διασύνδεσης.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο επίσκεψής του στο Σωματείο Ένωσις Νέων «Τράστ» Λευκωσίας, και κληθείς να σχολιάσει αναφορές του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ σχετικά με το οικονομικό σκέλος του GSI, ο Πρόεδρος είπε ότι για πρώτη φορά από το 2012, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για το έργο, υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησής του.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την είσοδο της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας «καθοριστικής σημασίας» τόσο για την οικονομική όσο και για τη γεωπολιτική διάσταση του έργου, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις προχωρούν στη βάση της συνεννόησης και της πλήρους συμφωνίας που υπάρχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Ανέφερε ότι το θέμα του GSI συζητήθηκε την Τρίτη στο Κάιρο, στο περιθώριο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο διπλωματικό του γραφείο με τη γαλλική πρεσβεία, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στη Γαλλία και θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεννόηση που είχε γίνει περί τα μέσα Αυγούστου με τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι έκτοτε έχει διαμορφωθεί ένα νέο σκηνικό για την προώθηση του έργου.

«Μετά και τη συνεννόηση που έγινε περί τις 15 Αυγούστου με τον Γάλλο Πρόεδρο και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε αυτή η ιδέα βρισκόμαστε πολύ κοντά στο στάδιο να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα», είπε.

ΚΥΠΕ