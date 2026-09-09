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Κάλεσμα στην κυβέρνηση να λάβει οριστική και ξεκάθαρη πολιτική απόφαση υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας απηύθυνε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ανακοινώνοντας επαφές υψηλού επιπέδου σε Αθήνα και Βρυξέλλες για τον Great Sea Interconnector (GSI).

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, η κ. Δημητρίου ανέδειξε τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του έργου και επέκρινε την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και διστακτικότητα στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει συνεργασία και με άλλες πολιτικές δυνάμεις στο εσωτερικό.

Όπως υποστήριξε, η είσοδος ισχυρών διεθνών επενδυτικών συμφερόντων, το ενδιαφέρον για τη διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ και η ενεργότερη εμπλοκή Ελλάδας, Γαλλίας και ΗΠΑ δημιουργούν νέα δυναμική για την υλοποίηση του GSI.

«Πρόσθετες μελέτες χωρίς πρόσχημα καθυστέρησης»

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ διευκρίνισε ότι το κόμμα δεν αντιτίθεται σε πρόσθετες μελέτες, εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για περαιτέρω καθυστέρηση. Υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει σχετικές μελέτες, συνδέοντας την αξιολόγηση του έργου με την έγκριση ευρωπαϊκής χορηγίας €658 εκατ.

Αναφερόμενη στον ενεργειακό σχεδιασμό της προηγούμενης διακυβέρνησης, σημείωσε ότι περιλάμβανε την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την έλευση φυσικού αερίου, τις υποδομές αποθήκευσης και την ηλεκτρική διασύνδεση.

Χαρακτήρισε θετική την υιοθέτηση του σχεδιασμού από την παρούσα κυβέρνηση το 2023, εκφράζοντας, ωστόσο, προβληματισμό και απογοήτευση για την πορεία υλοποίησής του.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ, όπως ανέφερε, η ενεργειακή απομόνωση περιορίζει την αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ και επιβαρύνει το δίκτυο.

Κατά την ίδια, η αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού καθιστά αναγκαίες επενδύσεις που θα διασφαλίζουν επάρκεια, χαμηλότερο κόστος, ενίσχυση του ανταγωνισμού και ενεργειακή ασφάλεια.

Συντονισμός απέναντι στον τουρκικό κίνδυνο

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτήρισε την Τουρκία ως τον σοβαρότερο κίνδυνο για την υλοποίηση του έργου. Ζήτησε συντονισμένες ενέργειες Αθήνας και Λευκωσίας, με αξιοποίηση της στήριξης της ΕΕ, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Υποστήριξε ότι ο GSI μπορεί να αποτελέσει έργο ειρήνης και συνεργασίας, να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και να συμβάλει στην ανάδειξή της σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο τις επόμενες δεκαετίες.

Το υποθετικό σενάριο κόστους που παρουσίασε ο Χάρης Γεωργιάδης

Στην οικονομική διάσταση επικεντρώθηκε ο τέως υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, Χάρης Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση πρέπει να συνυπολογίζει τόσο το κόστος όσο και το όφελος.

Παρουσίασε υποθετικό σενάριο συνολικού κόστους €3 δισ., σημειώνοντας ότι οι καθυστερήσεις αυξάνουν τη δαπάνη. Με βάση το σενάριο που ανέπτυξε, ο επιμερισμός θα ήταν:

€658 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

€866 εκατ. από την Ελλάδα.

€1,476 δισ. από την Κύπρο, σε ορίζοντα 30 ετών.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι ο υπολογισμός γίνεται με την ακραία υπόθεση ότι το έργο θα έχει μηδενικά έσοδα, καταλήγοντας σε επιβάρυνση περίπου €50 εκατ. ετησίως για την Κύπρο.

Χαρακτήρισε το ποσό μη αμελητέο, αντιπαραβάλλοντάς το με τα €2,5 δισ. που, όπως ανέφερε, καταβάλλουν κάθε χρόνο οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών της ΑΗΚ.

Κατά τον ίδιο, τα προσδοκώμενα οφέλη περιλαμβάνουν την εθνική και ενεργειακή ασφάλεια, τη γεωπολιτική αναβάθμιση, την επάρκεια ηλεκτρισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Γεωργίου: Η Κύπρος δεν μπορεί να παρακολουθεί από την εξέδρα

Ο βουλευτής και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Νίκος Γεωργίου, υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές αναφορές στη στρατηγική σημασία του GSI πρέπει να συνοδεύονται από αποφάσεις, εφαρμογή των συμφωνηθέντων και ανάληψη ευθύνης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε. Η Ελλάδα και η Γαλλία προχωρούν. Η Κύπρος δεν μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις από την εξέδρα», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ομάδας Παραγωγής Πολιτικής για την Ενέργεια, Παύλος Λιασίδης, συνέδεσε την καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για συμμετοχή της Κύπρου με τη σύγχυση γύρω από τα δεδομένα και τους αριθμούς του έργου.

Υποστήριξε ότι η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε πρωτογενή πληροφόρηση και την πλήρη γνώση των στοιχείων μιας επένδυσης τέτοιας εμβέλειας.

Παμπορίδης: Να τερματιστούν οι παλινωδίες

Ο βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ενέργειας, Γιώργος Παμπορίδης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιβεβαιώνει λεκτικά την ενεργειακή στρατηγική της προηγούμενης διακυβέρνησης, χωρίς αντίστοιχη προσήλωση στην πράξη.

Όπως υποστήριξε, οι παλινωδίες εκθέτουν τη χώρα στους εταίρους της και πρέπει να τερματιστούν με απόφαση σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι, εάν έχει αλλάξει η θέση για ένα έργο που χαρακτηρίστηκε εθνικής σημασίας, αυτό πρέπει να δηλωθεί ξεκάθαρα. Ζήτησε υπεύθυνη απόφαση που θα αποκαθιστά, όπως είπε, την αξιοπιστία της Κύπρου και θα επιτρέπει την αξιοποίηση των οφελών του έργου.