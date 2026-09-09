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Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή.

Ο τραγουδιστής, που ξεκίνησε την καριέρα του το 1992, άφησε πίσω του μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη. Πολλά από τα τραγούδια του έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη των θαυμαστών του και εξακολουθούν να τραγουδιούνται μέχρι σήμερα, 34 χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας του.

12 διαχρονικά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη

1. Το Gucci Φόρεμα

2. Ζηλεύω

3. Σάββατο

4. Ώρες Μικρές

5. Μη μου ζητάς

6. Ανήκω σε μένα

7. Θέλω να γυρίσω

8. Είσαι ένα τρένο

9. Παλιόπαιδο θα γίνω

10. Τελειώσαμε εδώ

11. Με λένε Γιώργο

12. Παιδί της Νύχτας