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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς δορυφορικές εικόνες που καλύπτουν περίοδο έξι ετών καταγράφουν εντατικές υπόγειες κατασκευαστικές εργασίες στο Ιράν. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο φέρεται να επισπεύδει δοκιμές όπλων σχεδιασμένων για τη διείσδυση σε ιδιαίτερα ενισχυμένες υπόγειες εγκαταστάσεις μέσα σε γρανιτένιους σχηματισμούς.

Σύμφωνα με ανάλυση του think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) που φέρνει στο φως το CNN, η ύποπτη πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Πίκαξ μετατρέπεται σε ένα απρόσβλητο καταφύγιο, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ σε αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων.

Η τοποθεσία στο όρος Πίκαξ, πλησίον του πυρηνικού συγκροτήματος του Νατάνζ και περίπου 140 μίλια νότια της Τεχεράνης, αποτελεί πεδίο διαρκών αναλύσεων για τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες τη θεωρούν πιθανό προπύργιο για την προστασία του μελλοντικού πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Mεταφορά φυγοκεντρητών

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών αφήνουν να εννοηθεί ότι το Ιράν σχεδιάζει τη μεταφορά φυγοκεντρητών στη συγκεκριμένη τοποθεσία για τον εμπλουτισμό ουρανίου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί επανειλημμένα με στρατιωτικό πλήγμα.

«Μπορεί να πλήξουμε το Πίκαξ πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας με νόημα: «Καταγράφουμε σε πραγματικό χρόνο κάθε κίνηση και κάθε μετατόπιση προσωπικού στο σημείο».

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν μέσα εξουδετέρωσης

Ωστόσο, το γρανιτένιο όρος αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο στόχο ακόμη και για τις ισχυρότερες συμβατικές βόμβες (bunker busters) του Πενταγώνου, σύμφωνα με το CSIS. Η συγκεκριμένη υποδομή δεν είναι η μόνη ιρανική πυρηνική εγκατάσταση που θεωρείται απρόσβλητη από τα όπλα τρέχουσας γενιάς.

Εντούτοις, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ αναπτύσσουν μέσα εξουδετέρωσης αυτών των οχυρώσεων, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εστιάζουν σε διαφορετικούς στόχους κατά την εξάμηνη πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.

Ανακατασκευή υπόγειας εγκατάστασης δοκιμών στο Νέο Μεξικό

Τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης Operation Epic Fury, διευθυντής προγράμματος υπηρεσίας του Πενταγώνου για την καταπολέμηση των όπλων μαζικής καταστροφής ενέκρινε έκτακτη σύμβαση 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η σύμβαση αφορούσε την ανακατασκευή υπόγειας εγκατάστασης δοκιμών στο πεδίο πυραύλων White Sands του Νέου Μεξικού, με σκοπό τη διεξαγωγή δοκιμής με πραγματικά πυρά για την αξιολόγηση απόρρητων οπλικών συστημάτων έναντι ραγδαία εξελισσόμενων απειλών.

Το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας Μείωσης Αμυντικών Απειλών (DTRA) αναρτήθηκε σε ομοσπονδιακή βάση δεδομένων στις 27 Φεβρουαρίου, μόλις ένα εικοσιτετράωρο πριν από την έκρηξη του πολέμου. Το υπηρεσιακό σημείωμα υπογράμμιζε ότι η «ταχεία προετοιμασία των δοκιμών» –σύμφωνα με τη σύμβαση έργου που ανατέθηκε στην Pate Construction– έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός δύο έως τριών εβδομάδων, λόγω «κατεπείγουσας οδηγίας για την εθνική ασφάλεια».

Οι σχεδιαζόμενες δοκιμές συνδέονταν άμεσα με τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όπως αποκάλυψαν στο CNN τρεις πηγές με γνώση του παρασκηνίου. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μεθόδων για τη διείσδυση και καταστροφή των πλέον προστατευμένων, υπόγειων ιρανικών οχυρών, καθώς και η προσομοίωση αμερικανικών πληγμάτων εναντίον συγκεκριμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Οι ΗΠΑ είχαν πλήξει στο παρελθόν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης Operation Midnight Hammer.

Αν και τα πλήγματα κατέστρεψαν με επιτυχία κρίσιμες υποδομές του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, κορυφαίος Αμερικανός στρατηγός αποκάλυψε πέρυσι στο Κογκρέσο ότι στην περίπτωση του Ισφαχάν το μόνο που επιτεύχθηκε ήταν η κατάρρευση και το θάψιμο των εισόδων των τούνελ.

Το Πεντάγωνο εκτιμούσε ότι οι ειδικές βόμβες διάρρηξης καταφυγίων –γνωστές ως Massive Ordnance Penetrator (MOP)– αδυνατούσαν να διαπεράσουν τον γρανίτη και να εξουδετερώσουν τη συγκεκριμένη, βαθιά θαμμένη υποδομή.

Βόμβα διείσδυσης επόμενης γενιάς

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν βόμβα διείσδυσης επόμενης γενιάς, η οποία θα διαδεχθεί το τρέχον Μαζικό Όπλο Διείσδυσης (MOP), με σκοπό την πλήρη καταστροφή ακόμη βαθύτερα θαμμένων στόχων.

Η σύμβαση για την κατασκευή του πρωτοτύπου ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ζήτησε τη συνδρομή της αμυντικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη του νέου όπλου τον περασμένο Ιούνιο.

Δορυφορικές λήψεις που εξέτασε το CNN αποκαλύπτουν ότι μεταξύ 16 και 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν εργασίες εκσκαφής σε απομακρυσμένη τοποθεσία του White Sands. Τον χώρο διαχειρίζονται από κοινού η Υπηρεσία Μείωσης Αμυντικών Απειλών (DTRA) και η Στρατηγική Διοίκηση των ΗΠΑ (USSTRATCOM), με σκοπό τη δοκιμή των επιπτώσεων που επιφέρουν τα νέα όπλα σε υπόγεια οχυρά.

Το χρονοδιάγραμμα συμπίπτει απόλυτα με τη σύμβαση έκτακτης ανάγκης: η Pate Construction κατέθεσε προσφορά για το έργο στις 17 Φεβρουαρίου και εξασφάλισε τη συμφωνία την επόμενη κιόλας ημέρα, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία.

Οι εργασίες στην απομακρυσμένη περιοχή, γνωστή ως Εναλλακτική Τοποθεσία Επιτόπιων Σεισμικών Δοκιμών σε Σκληρό Πέτρωμα (In Situ Hard Rock Alternative Seismic Test Site), συνεχίστηκαν μέχρι τα μέσα Μαρτίου, καθώς ο όγκος των χωματουργικών υλικών από την εκσκαφή μεγάλωνε σταδιακά. Έκτοτε, η δραστηριότητα στο σημείο φαίνεται να έχει σταματήσει, με βάση τις δορυφορικές εικόνες.

naftemporiki.gr