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Το πήρε αντίστροφα ο Στέφανος Στεφάνου στο ζήτημα του υποψηφίου που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές του 2028 και έθεσε το πλαίσιο για το ποιον δεν θα στήριζε ποτέ το κόμμα της Αριστεράς. Ήταν, ωστόσο, μια έμμεση έναρξη της δημόσιας συζήτησης από μέρους του γ.γ. του ΑΚΕΛ για τις προεδρικές εκλογές, την οποία επέλεξε να κάνει στην ομιλία του για τα 100 χρόνια του κόμματος.

«Φυσιολογικά, πολλοί αναρωτιούνται –τα διαβάζουμε συχνά και στα ΜΜΕ– με ποιον υποψήφιο θα προχωρήσει το κόμμα μας. Επιτρέψτε μου να αντιστρέψω το ερώτημα και να ξεκαθαρίσω τι δεν αποτελεί για εμάς επιλογή:

• Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που δεν προτεραιοποιεί τη λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο.

• Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που θα υπηρετεί το σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο προέχει η ευημερία των αριθμών αντί των αναγκών των πολιτών.

• Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, συντηρώντας τις σκιές της διαφθοράς και της διαπλοκής που στιγμάτισαν τόσο τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού όσο και τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη», δήλωσε ο Στέφανος Στεφάνου.

Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ μιλούσε απόψε στην εκδήλωση για τον έναν αιώνα ζωής του κόμματος, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για «προοδευτική αλλαγή» στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

«Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, που ολοκληρώνεται ο κύκλος ενός αιώνα ζωής, εμείς επιλέγουμε να μιλήσουμε για το μέλλον: Με την κοινωνία για την αλλαγή.

Αυτή είναι η πυξίδα μας στην πορεία που συνεχίζουμε, η οποία έχει ως βασικό ορόσημο την κρίσιμη μάχη του 2028.

Πεποίθησή μας είναι ότι, ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα για να επιτύχουμε την προοδευτική αλλαγή. Για τη διαμόρφωση αυτού του πλειοψηφικού ρεύματος εργαζόμαστε», τόνισε, αφού προηγουμένως είχε αναφερθεί στους ιστορικούς σταθμούς και στους αγώνες του ΑΚΕΛ, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

«Η χώρα μας είναι, επίσης, εκτεθειμένη σε μεγάλους κινδύνους στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας, του νερού, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των αποβλήτων. Πρόκειται για τομείς στους οποίους απαιτούνται μακρόπνοες πολιτικές και βιώσιμος σχεδιασμός. Οι τελευταίες δύο κυβερνήσεις δεν έκαναν όσα έπρεπε. Όχι μόνο δεν επένδυσαν έγκαιρα στις αναγκαίες υποδομές και πολιτικές, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ρεύμα και νερό και να πνιγούμε στα σκουπίδια, αλλά με αποφάσεις τους βρεθήκαμε στη δίνη σκανδάλων τα οποία ερευνά η ΕΕ», υποστήριξε.

Πρόσθεσε ότι μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η θεσμική διαπλοκή και διαφθορά, η οποία, όπως υποστήριξε, «απογειώθηκε επί ημερών Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και συνεχίζει να καλπάζει επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης».

Όλα αυτά, όπως είπε, δημιουργούν έκδηλη απογοήτευση σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, η οποία πολλές φορές μετατρέπεται σε οργή.

«Οργή που τροφοδοτείται από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τα ανεπαρκή εισοδήματα, τις μεγάλες ανάγκες των νοικοκυριών και την έλλειψη προοπτικής για τη νέα γενιά. Οργή που τροφοδοτείται από τις πολιτικές που μεγεθύνουν τις ανισότητες και αυξάνουν την οικονομική ανασφάλεια, αφού συσσωρεύουν τον πλούτο σε χέρια λίγων και μαζικοποιούν τον κίνδυνο φτώχειας», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ καλείται, για ακόμη μία φορά στην ιστορία του, να αναλάβει ένα κρίσιμο καθήκον.

«Το καθήκον της προοδευτικής αλλαγής. Καλείται να ηγηθεί των αγώνων για την αντιμετώπιση των μεγάλων και σύνθετων προκλήσεων που βρίσκονται ενώπιον της χώρας και της κοινωνίας. Και θα το κάνει με πυξίδα την πατριωτική και φιλολαϊκή πολιτική του, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία που διαθέτει».

Κλείνοντας, ο Στέφανος Στεφάνου κάλεσε σε συνέχιση της πορείας του ΑΚΕΛ για τα επόμενα εκατό χρόνια, όπως είπε.

«Εκεί τραβά ξανά προς το μέλλον η ελπίδα. Στους δρόμους των αγώνων συνεχίζουμε κάνοντας την Ιστορία μέλλον».