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Το κόμμα θα αποφασίσει αν το ΑΚΕΛ θα κατέλθει στις προεδρικές εκλογές με υποψήφιο τον ίδιο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου. Το ΑΚΕΛ, είπε, θα συζητήσει και θα αποφασίσει με γνώμονα δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, την επιλογή ενός προσώπου που μπορεί να συνενώσει τις δυνάμεις, τους υποψηφίους και τις προσωπικότητες που επιθυμούν «πραγματική αλλαγή». Δεύτερον, καθώς και την επιλογή ενός «υποψηφίου νίκης».

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο Στέφανος Στεφάνου κατέστησε σαφές ότι θα γίνει εκ νέου άνοιγμα προς την ΕΔΕΚ, ένα κόμμα το οποίο θεωρούν ως ιστορικό και με το οποίο πάντοτε επιδίωκαν τη συνεργασία. Ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε χθες με την νέα πρόεδρο, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, για να την συγχαρεί. Συμφώνησαν επίσης πως όταν τελειώσει με τις βασικές της υποχρεώσεις των πρώτων ημερών θα προγραμματιστεί μεταξύ τους συνάντηση.

Όσον αφορά το ΑΛΜΑ και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε ότι το κόμμα του είναι ανοικτό σε συζητήσεις για τις προεδρικές εκλογές, ειδικότερα από τη στιγμή που ο ίδιος και το κόμμα του αυτοπροσδιορίζονται στην αντιπολίτευση. Σε σχέση με πιθανή υποψηφιότητα του ιδίου του επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ και τέως Γενικού Ελεγκτή, ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να το απαντήσει αυτό, ωστόσο το ΑΚΕΛ μπορεί να συζητήσει τα πάντα, εφόσον μπορούν να εξυπηρετήσουν και να προωθήσουν τον στόχο για προοδευτική αλλαγή το 2028.

Γεύμα με Μαυρογιάννη

Ερωτηθείς για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και το ενδεχόμενο να είναι για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ, υπογράμμισε ότι διατηρούν στενή επαφή. Αποκάλυψε επίσης ότι προχθες είχαν γευματίσει μαζί το μεσημέρι σε μια συνάντηση κοινωνικού αλλά και πολιτικού περιεχομένου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Στέφανος Στεφάνου, οι δύο τους συζήτησαν για το Κυπριακό, καθώς και για άλλα ζητήματα. Σε σχέση όμως με τις προεδρικές εκλογές, ανέφερε ότι το θέμα θα το συζητήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πρώτους μήνες του 2027 η απόφαση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εκτίμησε ότι το κόμμα θα είναι σε θέση να καταλήξει στο πρόσωπο που θα είναι υποψήφιο κατά τους πρώτους μήνες του 2027.

Στην εξίσωση το Κυπριακό αν…

Σε ερώτηση αν το ΑΚΕΛ προτίθεται να παραβλέψει τις προεδρικές εκλογές σε περίπτωση σοβαρής προοπτικής για επίλυση του Κυπριακού και να σταθεί δίπλα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε ότι θα πράξει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Στέφανος Στεφάνου απάντησε ότι αυτό μπορεί να μπει στην εξίσωση μόνο αν το Κυπριακό προχωρήσει και η προοπτική της λύσης είναι μπροστά μας. Για την ώρα, σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, δεν βλέπουν τίποτα να κινείται.

Ο ίδιος αισθάνεται ότι η σημαντική στιγμή θα είναι όταν ο Γενικός Γραμματέας παρουσιάσει στους δύο ηγέτες τις συγκλίσεις που καταγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί εκτιμά ότι θα διαφανεί αν υπάρχει ή όχι πραγματική προοπτική για λύση.

«Αν υπάρχουν προοπτικές για λύση θα δούμε τι θα κάνουμε, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και προχωρούμε κανονικά», ξεκαθάρισε.