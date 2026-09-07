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Οι εποχές που πανέμορφα, πλην όμως απομακρυσμένα, χωριά της παφίτικης υπαίθρου αποτελούσαν προορισμό μόνο των αποδήμων κατά τις γιορτές και διακοπές, φαίνεται να έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Πολλά από τα μικρά χωριά που είναι κρυμμένα σε περιοχές της ορεινής και ημιορεινής Πάφου, μακριά από τις διαδρομές του μαζικού τουρισμού, μπαίνουν πλέον στο κάδρο για εμπλουτισμό του τουριστικού προιόντος της Κύπρου.

Τουριστικοί φορείς, εκπρόσωποι μεγάλων οργανωτών ταξιδίων του εξωτερικού, αλλά και το κράτος δια των αρμοδίων υπηρεσιών του, εντάσσουν τα τελευταία χρόνια τέτοια χωριά με απαράμιλλη φυσική καλλονή στον σχεδιασμό για εξειδικευμένες μορφές τουρισμού, διευρύνοντας την γκάμα που προσφέρει η επαρχία Πάφου στους επισκέπτες της.

Ήδη ενεργή παρουσία στον τουριστικό χάρτη καταγράφουν αρκετές κοινότητες αυτής της κατηγορίας, όπως η Αμαργέτη, η Επισκοπή, η Παναγιά, ο Στατός- Άγιος Φώτιος, η Κρήτου Τέρρα, η Κρήτου Μαρόττου, η Στενή και η Φύτη.

Έχοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα από πλευράς φυσικής καλλονής και εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, οι εν λόγω κοινότητες επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη τους στον σχεδιασμό τουριστικής προβολής και αναβάθμισης τους, με αποτέλεσμα οι αφίξεις ξένων περιηγητών σε αυτές να γίνονται την τελευταία διετία όλο και πυκνότερες.

Στα χωριά αυτά είναι τα τελευταία χρόνια σε πλήρη εξέλιξη ένας μεγάλος σχεδιασμός για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών, όπως είναι ο εξωραϊσμός τους, η αποφυγή φαινομένων οπτικής ρύπανσης που επικρατεί στις πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της Κύπρου, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με παραδοσιακή μορφή, καθώς επίσης η προστασία και περαιτέρω ανάδειξη μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος.

Η προσπάθεια ενεργού ένταξης των απόμερων αυτών περιοχών της επαρχίας στον τουριστικό χάρτη, εκτιμάται ότι θα διευκολυνθεί και προωθηθεί ακόμη περισσότερο με την προωθούμενη εμπλοκή της Κύπρου σε ευρωπαικά προγράμματα όπως είναι η διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης «Οι Δρόμοι της Ελιάς» και άλλα.