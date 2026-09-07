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Παρά τη νέα κινητικότητα της αμερικανικής διπλωματίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις θετικές δηλώσεις του Στιβ Γουίτκοφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να παραμένει αμετακίνητος στον βασικό στρατιωτικό του στόχο.

Όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Bloomberg, ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά και την τελευταία συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι συνομιλίες στο Κρεμλίνο δεν οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Interfax.

Ο Πεσκόφ δεν απέκλεισε επίσης την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθούν ο χρόνος ή ο τόπος διεξαγωγής τους.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες του Σαββάτου «ουσιαστικές, εποικοδομητικές, εξαιρετικά ειλικρινείς και σε κλίμα εμπιστοσύνης», μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, η οποία διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι αναχώρησαν στη συνέχεια από τη Μόσχα για την πρώτη τους επίσκεψη στο Κίεβο την Κυριακή, όπου είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σημειώσαμε πρόοδο στη Μόσχα», δήλωσε αργότερα ο Γουίτκοφ σε συνέντευξη Τύπου. «Έχουμε νέες ιδέες και τις φέραμε στο Κίεβο».

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός ως προς το αποτέλεσμα των συνομιλιών, στις οποίες συμμετείχαν επίσης οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Δεν βλέπει άμεσο τέλος στον πόλεμο, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για ακόμη έναν δύσκολο χειμώνα και επιδιώκει να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

«Το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενεργά μαζί, ώστε να διατηρήσουμε ζωντανή τη διπλωματική διαδικασία», ανέφερε τη Δευτέρα ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Προετοιμάζουμε τις επόμενες συναντήσεις και επαφές».

Ο Πούτιν επιμένει ότι, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει το υπόλοιπο τμήμα της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει την απαίτηση να παραδώσει τη ζώνη των οχυρωμένων πόλεων της περιοχής, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν παρά τις μάχες που διεξάγονται από το 2014.

Τα εδαφικά ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν «σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε την Κυριακή ο Ζελένσκι.

skai.gr