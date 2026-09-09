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Πηγές των ιρλανδικών υπηρεσιών ασφαλείας εκτιμούν ότι πίσω από την εντολή για τη δολοφονία Βρετανών δίδυμων αδελφών στην Κύπρο βρίσκονται πρόσωπα με δράση στο οργανωμένο έγκλημα στο εξωτερικό και στενούς δεσμούς με το Ιρλανδικό καρτέλ Κίναχαν.

Για την εκτέλεση του σχεδίου φέρεται να επιστρατεύτηκαν μικρότερα εγκληματικά δίκτυα στην Ιρλανδία και τη Σουηδία, σύμφωνα με έρευνα των Irish Times, σε συνεργασία με το Cyprus Investigative Reporting Network (CIRN), τη νορβηγική εφημερίδα VG και τη σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT.

Για την υπόθεση, η οποία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον διεθνώς, έχουν συλληφθεί οκτώ πρόσωπα, ένας Ιρλανδός, δύο Νορβηγοί και πέντε Σουηδοί. Οι δύο φερόμενοι στόχοι, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει από την Κύπρο, παραμένουν άφαντοι.

Η σύνδεση με το καρτέλ Κίναχαν

Η οργάνωση Κίναχαν, η οποία θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς κοκαΐνης στην Ευρώπη, παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Ωστόσο, οι διωκτικές αρχές της Ιρλανδίας έχουν περιορίσει τη δράση της τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί από τους συνεργάτες της στην Ευρώπη είτε έχουν φυλακιστεί είτε καταζητούνται, σύμφωνα με τους Irish Times.

Για να διατηρήσει τη δυνατότητα δράσης του, το καρτέλ ανέπτυξε συνεργασία με εγκληματικές οργανώσεις μικρότερης εμβέλειας, μεταξύ των οποίων το σουηδικό δίκτυο Foxtrot και η ιρλανδική συμμορία McCarthy-Dundon, εξηγούν οι Irish Times.

Συγκεκριμένα, τους αναθέτει αποστολές στην Ευρώπη, κρατώντας τα δικά του μέλη μακριά από τον κίνδυνο σύλληψης, ανέφεραν στους Irish Times στελέχη της ιρλανδικής αστυνομίας και πηγή από τον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης στη Σκανδιναβία.

Πώς στήθηκε το σχέδιο

Το σχέδιο άρχισε να οργανώνεται στις 10 Αυγούστου, με μήνυμα στην εφαρμογή Signal από χρήστη με το όνομα “Sponge Jobb” (sic), ο οποίος είχε ως εικόνα προφίλ τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Μπομπ Σφουγγαράκη.

Ο αποστολέας ανέφερε ότι θα παρείχε όπλο, μαχαίρι και μοτοσικλέτα σε εκτελεστή που θα αναλάμβανε να διαπράξει φόνο «κάπου στην ΕΕ».

Η αμοιβή ανερχόταν σε περίπου €85.000, ποσό που αντιστοιχεί σε 650.000 κορώνες Δανίας, σύμφωνα με μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, όπως είχε μεταδώσει το philenews.

Η αστυνομία της Δανίας παρακολουθούσε ήδη την ομάδα στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης κατά των δικτύων που παρέχουν τη λεγόμενη «βία ως υπηρεσία». Ένας μυστικός αστυνομικός απάντησε στο μήνυμα και εμφανίστηκε ως πληρωμένος εκτελεστής.

Ο Sponge Jobb τον ενημέρωσε ότι η αποστολή θα γινόταν στην Κύπρο και ότι στόχοι ήταν δίδυμοι Βρετανοί, που έκαναν διακοπές στο νησί. Εάν το χτύπημα πετύχαινε, υπήρχε το ενδεχόμενο να του ανατεθεί και τρίτη αποστολή.

Ο Δανός αστυνομικός έφτασε στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου. Τις κινήσεις του παρακολουθούσε η Ειδική Ανακριτική Ομάδα της κυπριακής Αστυνομίας, γνωστή ανεπίσημα ως «κυπριακό FBI», σε συνεργασία με τη Europol.

Η παγίδα του Δανού αστυνομικού

Μέσω του Signal, ο μυστικός αστυνομικός έλαβε οδηγίες να μεταβεί σε self-service πλυντήριο ρούχων για να παραλάβει τα χρήματα. Του εστάλησαν φωτογραφίες και βίντεο για να εντοπίσει το σημείο όπου είχαν αφεθεί.

Σε ένα από τα βίντεο φαινόταν άνδρας με μαύρο παντελονάκι και παντόφλες να τοποθετεί ένα φάκελο στη ρόδα σταθμευμένου αυτοκινήτου. Σε άλλο, ένα χέρι με χαρακτηριστικό τατουάζ έδειχνε το ακριβές σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Irish Times, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τα χρήματα αφέθηκαν σε περισσότερα από ένα σημεία. Όταν ο αστυνομικός δεν κατάφερε να τα βρει, ο Ιρλανδός ύποπτος έφτασε στην περιοχή, έψαξε τον χώρο και στη συνέχεια αποχώρησε.

Η Αστυνομία τον ανέκοψε λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φορούσε το ίδιο μαύρο παντελονάκι και τις ίδιες παντόφλες με τον άνδρα που φαινόταν στο υλικό, ενώ έφερε και το χαρακτηριστικό τατουάζ. Τον άφησαν ελεύθερο, αλλά συνέχισαν να τον παρακολουθούν στενά.

Αργότερα, στο μυστικό αστυνομικό εστάλη φωτογραφία των διδύμων. Παράλληλα, η Αστυνομία παρακολούθησε τον Ιρλανδό ύποπτο να συναντά τους δύο Νορβηγούς σε χώρο στη μαρίνα της Αγίας Νάπας.

Οκτώ συλλήψεις και κρίσιμα ευρήματα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις των τριών πρώτων υπόπτων στις 27 Αυγούστου σταμάτησαν την εκτέλεση του σχεδίου. Όσοι βρίσκονταν πίσω από αυτό, όμως, δεν ήταν έτοιμοι να το εγκαταλείψουν.

Οι σουηδικές Αρχές ενημέρωσαν την κυπριακή Αστυνομία ότι ένας ύποπτος, ο οποίος θεωρείτο πιθανός εκτελεστής, είχε φτάσει στο νησί από τη Στοκχόλμη. Η Αστυνομία τον έθεσε υπό παρακολούθηση, μαζί με έναν ακόμη άνδρα που είχε φτάσει πρόσφατα από τη Σουηδία.

Ο δεύτερος άνδρας είχε συλληφθεί στο παρελθόν ως ύποπτος ότι είχε αναθέσει τη δολοφονία ενός προσώπου στη Στοκχόλμη.

Το ίδιο βράδυ συνελήφθησαν και οι δύο, μαζί με άλλους τρεις Σουηδούς. Σε έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν ένα πιστόλι, χειρουργικές μάσκες και γάντια μιας χρήσης. Και οι πέντε αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστήριξαν ότι βρίσκονταν στην Κύπρο για διακοπές.

Συνολικά έχουν συλληφθεί οκτώ πρόσωπα. Σε κανένα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ όλοι ερευνώνται για αδικήματα που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, μεταξύ των οποίων η συνωμοσία για φόνο και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η κυπριακή Αστυνομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με τις ιρλανδικές Αρχές για το παρελθόν του Ιρλανδού υπόπτου, μέσω των διαύλων επικοινωνίας της Europol.

Στα διαμερίσματα των τριών πρώτων υπόπτων εντοπίστηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, δύο πτυσσόμενα γκλομπ και περισσότερα από €2.600 σε μετρητά.

Το CIRN μετέδωσε ότι στο κινητό τηλέφωνο του Ιρλανδού υπόπτου οι ανακριτές βρήκαν βίντεο με ένα πιστόλι και έναν γεμιστήρα μέσα σε χαρτοφύλακα, καθώς και πλάνα στα οποία κάποιος επεξεργαζόταν ουσία που έμοιαζε με κάνναβη.

Στο τηλέφωνο του νεότερου Νορβηγού εντοπίστηκε βίντεο με έναν άνδρα να βασανίζεται από μασκοφόρο. Βρέθηκαν επίσης πλάνα με έναν άλλο άνδρα δεμένο σε καρέκλα, με το στόμα του κλεισμένο με μονωτική ταινία.

Η οικογένεια του Ιρλανδού υπόπτου έχει δεσμούς με τη συμμορία McCarthy-Dundon, η οποία εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς στην πόλη του Λίμερικ, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι Κύπριοι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο ύποπτος είχε αναλάβει την επικοινωνία με τον εκτελεστή και την παράδοση χρημάτων κατά την παραμονή του στο νησί. Ο 33χρονος, από την κομητεία Λίμερικ, έφτασε στην Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 17 Αυγούστου.

Σε αντίθεση με τους φερόμενους ως συνεργούς του, το ποινικό του μητρώο στην Ιρλανδία περιορίζεται σε λίγες καταδίκες για τροχαίες παραβάσεις. Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε αντιδράσει επιθετικά κατά τη σύλληψή του.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Υποστήριξε ότι βρισκόταν για διακοπές στην Κύπρο με δύο γυναίκες όταν γνώρισε έναν από τους Νορβηγούς υπόπτους. Όπως είπε, εκείνος του ζήτησε ως χάρη να παραδώσει χρήματα εκ μέρους του, λέγοντας ότι τα χρωστούσε σε έναν φίλο του.

Οι δύο Νορβηγοί, οι οποίοι έχουν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, έφτασαν στην Κύπρο από το Όσλο στις 11 και 15 Αυγούστου. Ο νεότερος έχει καταδικαστεί στη Νορβηγία για αδικήματα που αφορούν πυροβόλα όπλα, επίθεση, ναρκωτικά και απάτη. Ο μεγαλύτερος έχει καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με όπλα και ναρκωτικά.

Και οι δύο αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της Αστυνομίας. Δικηγόρος του νεότερου δήλωσε στη VG ότι ο πελάτης του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και είναι βέβαιος ότι θα αθωωθεί.

Η «βία ως υπηρεσία»

«Έτσι στήνεται συνήθως μια επιχείρηση “βίας ως υπηρεσίας”», δήλωσε στη SVT ο Τέοντορ Σμέντιους, ανώτερος αξιωματικός της Διεύθυνσης Εθνικών Επιχειρήσεων της σουηδικής Αστυνομίας.

Όπως εξήγησε, όσοι στρατολογήθηκαν για τη συγκεκριμένη αποστολή ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία από τα «παιδιά-στρατιώτες» που χρησιμοποιούν συνήθως τα εγκληματικά δίκτυα στο εσωτερικό της Σουηδίας. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα μπορούν να ταξιδεύουν ευκολότερα και προσελκύουν λιγότερο την προσοχή των Αρχών.

Ο Σμέντιους απέφυγε να σχολιάσει τον φερόμενο ρόλο μελών του καρτέλ Κίναχαν, αλλά πρόσθεσε: «Είναι απολύτως σαφές ότι τα εγχώρια εγκληματικά μας δίκτυα συνεργάζονται με άλλες οργανώσεις του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Παρόμοια υπόθεση καταγράφηκε στο Λίμερικ τον Ιούνιο, όταν ένας Σουηδός σκοτώθηκε σε τροχαίο λίγο μετά την άφιξή του στην Ιρλανδία. Στα πόδια του βρέθηκε ένα όπλο με σφαίρες.

Η ιρλανδική Αστυνομία εκτιμά ότι είχε στρατολογηθεί από συμμορία του Λίμερικ για να δολοφονήσει μέλος αντίπαλης ομάδας.

Άφαντοι οι δύο στόχοι

Οι δίδυμοι, οι οποίοι σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του philenews είναι Βρετανοί υπήκοοι με δικό τους ποινικό παρελθόν, είχαν κάνει διακοπές στην επαρχία Αμμοχώστου λίγες εβδομάδες πριν αρχίσει να οργανώνεται το σχέδιο. Φαίνεται επίσης ότι προγραμμάτιζαν να επιστρέψουν στο νησί.

Οι δύο άνδρες παραμένουν άφαντοι. Η Αστυνομία έχει εξακριβώσει ότι βρίσκονταν στην Κύπρο, αλλά αναχώρησαν πρόσφατα από το νησί. Η οικογένειά τους ανέφερε στις Αρχές ότι δεν τους έχει δει εδώ και δύο μήνες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο πίσω από το φερόμενο σχέδιο.