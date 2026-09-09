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Τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, επέδωσε σήμερα (09/09), ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ Τζον Μπρέσλοου (John Breslow).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Πρεσβείας, ο Μπρέσλοου έφθασε στη Λευκωσία στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του ως έκτακτος και πληρεξούσιος Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο διορισμός του προτάθηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και επικυρώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ στις 7 Αυγούστου.

Το βιογραφικό του

Ο Πρέσβης Μπρέσλοου έχει μακρά παρουσία στον χώρο της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς και αξιοσημείωτη σταδιοδρομία στις επιχειρήσεις και την πολιτική.

Ο Πρέσβης Μπρέσλοου έχει καταγράψει σημαντική πορεία στους τομείς των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της φιλανθρωπίας. Υπήρξε ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Linweld, Inc., μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής βιομηχανικών, ιατρικών και ειδικών αερίων, καθώς και εξοπλισμού και αναλωσίμων συγκόλλησης.

Είναι επίσης μέτοχος μειοψηφίας των Vegas Golden Knights, που αγωνίζονται στο National Hockey League (NHL), καθώς και της Bournemouth Cherries στην αγγλική Premier League. Στο παρελθόν διετέλεσε επίσης αναπληρωματικός διοικητής στο Διοικητικό Συμβούλιο του NHL.

Στον τομέα της δημόσιας υπηρεσίας, ο Πρέσβης Μπρέσλοου υπηρέτησε για δύο θητείες ως Πολιτειακός Ελεγκτής Δημοσίων Λογαριασμών της Νεμπράσκα και αργότερα διεκδίκησε τη θέση του Κυβερνήτη της πολιτείας. Νωρίτερα στην καριέρα του είχε υπηρετήσει ως Επίτροπος στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Λίνκολν, στη Νεμπράσκα.

Με μακρά δράση στη φιλανθρωπία και την κοινωνική προσφορά, ο Πρέσβης Μπρέσλοου έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Διετέλεσε πρόεδρος του Madonna Foundation, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του YMCA του Λίνκολν στη Νεμπράσκα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EMT Corp.

Γεννημένος στο Λίνκολν της Νεμπράσκα, ο Πρέσβης Μπρέσλοου είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science in Education από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στο Λίνκολν. Είναι επίσης έμπειρος πιλότος, με περισσότερα από 48 χρόνια πτητικής εμπειρίας.

Ο Πρέσβης Μπρέσλοου είναι παντρεμένος με τη Σόνια Μπρέσλοου για περισσότερα από 50 χρόνια. Έχουν τρεις κόρες και πέντε εγγόνια.