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Σε αισθητά πιο θετικούς τόνους για τις σχέσεις με την Ελλάδα τοποθετήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως τόνισε, η Τουρκία «δεν είναι εχθρός της Ελλάδας», αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ.

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αναμειχθούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα, αλλάζουν κυβερνήσεις, αλλάζει η αντιπολίτευση. Αυτά δεν μας αφορούν», δήλωσε στη συνέχεια.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değil, komşusu, NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühimdir." pic.twitter.com/NDnWVYZkLO — Haber (@Haber) September 24, 2026

Turkish President Erdogan on Greece:



Türkiye is not Greece’s enemy; it is its neighbor and an ally under the NATO umbrella.



Relations between the two countries are too sensitive and important to be used as election material.



We have no interest in getting involved in Greece’s… pic.twitter.com/gzELua8q40 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Ο Ερντογάν επέμεινε ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ασφάλεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα του επικεντρώνεται στη δική της ατζέντα και στις δικές της υποθέσεις.

Η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Hurriyet», δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στην κατασκευή και πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων ούτε στην ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, η Άγκυρα εκφράζει αντιρρήσεις για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές όπου υποστηρίζει ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Η τουρκική θέση αφορά, επομένως, κυρίως το πού πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Κατά τις τουρκικές διπλωματικές πηγές, πριν από την έναρξη τέτοιων εργασιών θα πρέπει το κράτος σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων να ενημερώνει την Άγκυρα μέσω διπλωματικών διαύλων, ώστε να εξασφαλίζονται συντονισμός και αποφυγή εμπλοκών. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή κρατική πρακτική.

iefimerida.gr