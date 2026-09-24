Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Ο φίλος μου από την Τουρκία είναι σκληρό καρύδι. Μην μπλέκετε μαζί του, είναι σκληρός. Είναι ένας φανταστικός τύπος».

Με αυτά τα λόγια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στους ηγέτες της Μέσης Ανατολής με τους οποίους συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι συγκεκριμένες παραινέσεις του Τραμπ για τον Ερντογάν δεν αποτελούν κάτι ασυνήθιστο στις μεταξύ τους σχέσεις.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έδειχνε τον Ερντογάν και του απηύθυνε το ιδιαίτερο εγκώμιό του, ο Τούρκος πρόεδρος αντέδρασε κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση του εγκάρδιου «ευχαριστώ», τοποθετώντας το χέρι στο στήθος του.

Την ίδια ώρα, αναλυτές εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Ερντογάν αντιλαμβανόταν πλήρως όσα έλεγε ο Τραμπ, καθώς γνωρίζει μόνο τα απολύτως βασικά στην αγγλική γλώσσα.

Το βασικό ωστόσο, είναι ότι ο Τούρκος ηγέτης, για μια ακόμα φορά… χόρτασε λόγια. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον κλασικό τρόπο του για να κολακεύσει («ο φίλος μου», «είναι καταπληκτικός τύπος», «σκληρό καρύδι», «τέλειος», «φανταστικός τύπος»), όμως στην πράξη δεν ήταν ακριβώς ευγενικός με τον κ. Ερντογάν.

Trump on Erdogan:



My friend from Türkiye, he’s a tough cookie. Don’t mess around with him, he’s tough.



He’s a fantastic guy. pic.twitter.com/Z6rsBUBH4c September 22, 2026

Όχι μόνο επειδή δεν βρήκε χρόνο για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, αλλά και επειδή δεν κόμισε κανένα από τα «δώρα» που είχε υποσχεθεί, σε αντίθεση με τον Τούρκο πρόεδρο που δεν πήγε με… άδεια χέρια (καθώς ανακοίνωσε την αγορά αεροσκαφών της Boeing από την Turkish Airlines).

Η αλήθεια είναι ότι ούτε οι πιο δογματικοί και με παρωπίδες φανατικοί της κυβέρνησης Ερντογάν δεν περίμεναν ότι ο Τραμπ θα ανακοίνωνε κάτι στη Νέα Υόρκη για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ή για το «ξεκλείδωμα» της πώλησης κινητήρων τζετ που θα μετατρέψουν το ΚΑΑΝ από εκθεσιακό κουφάρι σε μαχητικό αεροσκάφος.

Έχει άλλωστε και εσωτερικό «μέτωπο» που δεν του επιτρέπει να παρακάμψει τις κυρώσεις CAATSA για την αγορά και χρήση από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400.

Και ο Ερντογάν, φυσικά και θα ήταν απρόθυμος να δηλώσει ότι… αποτάσσεται το ρωσικό πυραυλικό σύστημα και ότι η Τουρκία θα το αποθηκεύσει, ή θα το παραδώσει σε άλλη χώρα (κάτι που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν). Έτσι, οι δυο τους προτίμησαν, καθώς φαίνεται, να αφήσουν τα ζητήματα που «καίνε» εκτός συνομιλιών, με τον Τραμπ να υιοθετεί τη λογική του «μακριά και αγαπημένοι».

Έξω από το Σπίτι της Τουρκίας, στη Νέα Υόρκη, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, επιχειρούσε να «χρυσώσει το χάπι», χρησιμοποιώντας την ίδια φραστική τακτική. Έλεγε ότι «ως ηγέτες τρέφουν απίστευτο σεβασμό ο ένας για τον άλλο, αλλά, ακόμα σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει αρμονία μεταξύ τους».

Επίσης ότι η Τουρκία «είναι καλός φίλος των ΗΠΑ», αλλά ότι «χρειαζόμαστε χρόνο για το CAATSA» και τις κυρώσεις που θέτουν την Τουρκία εκτός προγράμματος F-35. Και όταν πιεζόταν να απαντήσει γιατί δεν είχαν διμερή συνάντηση, αναγκαζόταν να πει περίπου ότι «μιλάνε συχνά οι δυο τους και δεν υπήρχαν και πολλά καινούρια να πουν».

Ο Τούρκος πρόεδρος, πάντως, ήταν πολύ ευγενέστερος στην πράξη.

«Ο πολύτιμος φίλος μου», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε για τον Τραμπ στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη για τον έναν αιώνα διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Αλλά δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Μπροστά από μια εντυπωσιακή αφίσα της Turkish Airlines, ο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε το «παρών» στην υπογραφή της συμφωνίας για παραγγελία από τον εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας, έως και 150 αεροσκαφών 737 MAX από την αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικής Boeing.

Η συμφωνία προβλέπει παραγγελία 100 αεροσκαφών Boeing 737-8, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 50 αεροσκάφη της οικογένειας Boeing 737 MAX.

Βεβαίως ο κ. Ερντογάν θα προτιμούσε να υπογράφει ο ίδιος την αγορά αεροσκαφών, αλλά όχι πολιτικών, των πολυπόθητων μαχητικών 5ης Γενιάς F-35, ή «έστω» την αγορά των κινητήρων της General Electric. Το τελευταίο κομμάτι, αυτό των τζετ κινητήρων που θα μπορούσε να «φορέσει» το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ, είναι επίσης «καυτό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα πουλήσει στην Τουρκία δεκάδες κινητήρες, αξίας 700 εκατ. δολαρίων, τον περασμένο Ιούνιο, όμως και αυτό έχει «μπλοκαριστεί» από Δημοκρατικούς βουλευτές,με την παράδοση των πρώτων εξ αυτών να υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν «αρκετά χρόνια ακόμα, εκτός αν αύριο η Άγκυρα ξεφορτωθεί τους S-400 και αλλάξει ριζικά πλεύση και πολιτική απέναντι στο Ισραήλ και την Ελλάδα», κάτι που δεν φαίνεται εφικτό.

Και κάπως έτσι, το ΚΑΑΝ συνεχίζει να μένει χωρίς κινητήρες, καθώς ο Τραμπ εκτιμά τον Ερντογάν, αλλά έχει «δεμένα τα χέρια» του από τους Δημοκρατικούς βουλευτές που αποδεικνύονται και αυτοί… «σκληρά καρύδια που δε μπλέκεις μαζί τους»…

protothema.gr