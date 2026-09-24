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Στο επίκεντρο της χθεσινής συζήτησης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος βρέθηκαν οι επιπτώσεις από τη δράση συγκεκριμένων ακτιβιστών με ειδική αναφορά στη CABS, καθώς και η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας, καθώς και τα σοβαρά νομοθετικά κενά που καθιστούν τις υφιστάμενες ποινές από τα Δικαστήρια μη αποτρεπτικές στο να ανακόψουν το παράνομο κέρδος εκατομμυρίων ευρώ, που ξεπερνά τα €10 εκατ. ετησίως.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με υψηλούς τόνους από τον πρόεδρο της Επιτροπής και βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίνο Παπαγιάννη, ο οποίος έθεσε στο τραπέζι καταγγελίες δικηγόρων κατά ακτιβιστών της οργάνωσης CABS, παραδίδοντας σχετικό υλικό σε στελέχη της Αστυνομίας για διερεύνηση.

Ο κ. Παπαγιάννης στήριξε την επιχειρηματολογία του σε στοιχεία από δικαστικές αίθουσες, αναφέροντας πως μάρτυρας-ακτιβιστής παραδέχθηκε ενόρκως ότι πληρώνεται ανά υπόθεση και πως αν σταματήσει τη δράση αυτή θα μείνει χωρίς δουλειά.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Χατζηγεωργίου, ήγειρε, παράλληλα, σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, ερωτώντας αν παρατηρούνται περιστατικά όπου ακτιβιστές χρησιμοποιούν drones ακόμα και πάνω από στρατόπεδα.

Ο αντιδήμαρχος Παραλιμνίου, Κλεάνθης Κουτσόφτας, μετέφερε την ανησυχία και τον φόβο των δημοτών. «Εντοπίζονται πρόσωπα να κινούνται σε ιδιωτικές περιουσίες με εξειδικευμένο εξοπλισμό και κάμερες που δεν διαθέτει καν η Υπηρεσία Θήρας. Αυτό προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας και συνιστά παρενόχληση».

Ο βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας, Μιχάλης Κατσουνωτός ξεκαθάρισε ότι οι καταγγελίες εξετάζονται από όπου κι αν προέρχονται. Περαιτέρω, σημείωσε ότι υπάρχει ευελιξία για ενίσχυση του κλιμακίου με μη μόνιμο προσωπικό, ενώ υπογράμμισε ότι σε περιπτώσεις παράνομης συστηματικής δραστηριότητας πρέπει να προωθηθεί η δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

Ο διοικητής της ΜΜΑΔ, Σοφοκλής Ιωνάς, ανέφερε πως επαγγελματίες λαθροθήρες επιλέγουν επίτηδες να μην πληρώσουν το διοικητικό εξώδικο και οδηγούνται στο Δικαστήριο. Εκεί, η ποινή που επιβάλλεται είναι συχνά πολύ μικρότερη από το αρχικό εξώδικο, ενώ το Δικαστήριο τους επιτρέπει να αποπληρώνουν το πρόστιμο με δόσεις των €50 τον μήνα!

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Παντελής Χατζηγέρος, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην περίπτωση ομάδας στην Ανδρολύκου που πραγματοποιεί κάθε νύχτα λαθροκυνήγι λαγών και τους πωλεί ζωντανούς. Παρά τις καταγγελίες, δεν σταματούν, καθώς τα πρόστιμα θεωρούνται απλώς «λειτουργικό έξοδο».

Από την πλευρά της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου (ΚΟΚ & ΔΑΖ), ο Άγγελος Πιτσιλίδης υπογράμμισε ότι στην Αγγλία δίνονται σαφείς οδηγίες στους κυνηγούς για το πώς να συμπεριφέρονται σε ακτιβιστές, καθώς παρατηρούνται επικίνδυνες καταστάσεις όπου ακτιβιστές επιχειρούν να αποσπάσουν ακόμα και γεμάτα όπλα.

Η απάντηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Διαφορετική εικόνα μετέφεραν οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων, κάνοντας λόγο για προσπάθεια στοχοποίησης. Η Κούλα Μιχαήλ, εκτελεστική διευθύντρια του Terra Cypria, τόνισε ότι όποιος παρανομεί πρέπει να υπόκειται στις κυρώσεις του νόμου, σημειώνοντας ότι το κλιμάκιο εξέτασε 44 υποθέσεις το 2025 κατόπιν υποβολής καταγγελιών από ακτιβιστές, ενώ μέλη οργανώσεων που κλήθηκαν στο Δικαστήριο αθωώθηκαν.

Η Μαρίνα Γρηγορίου, εκ μέρους της ΟΠΟΚ, υπογράμμισε ότι «ο νόμιμος ακτιβισμός αναδεικνύει γενικά ζητήματα και δεν χρειάζεται έλεγχο», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο συλλογικής στοχοποίησης.

Η Μέλπω Αποστολίδου, διευθύντρια του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, υπογράμμισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και υπεραμύνθηκε της συνεργασίας με τις Αρχές, αναφέροντας ότι παρείχαν στοιχεία για 79 αναφορές στην Αστυνομία, οι οποίες οδήγησαν σε 25 ποινικές διώξεις και συλλήψεις για σοβαρές υποθέσεις όπως η χρήση ηχομιμητικών συσκευών και η παράνομη παγίδευση με πολλαπλά δίκτυα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το παράνομο εμπόριο αποφέρει έσοδα ύψους πέραν των €10 εκατ., ενώ υπολογίζεται ότι παγιδεύονται 726.000 πουλιά τον χρόνο.