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Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ διέταξε την Πέμπτη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δικαστής έκρινε ότι η απαγόρευση πρόσβασης που επιβλήθηκε στα τρία μέσα είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Τραμπ, σε μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις του με τα μέσα ενημέρωσης. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε την απόφαση στο πλαίσιο προσφυγής που είχαν καταθέσει τα τρία ειδησεογραφικά μέσα, αμφισβητώντας την απαγόρευση που ανακοίνωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είχε γράψει στο Τρθτη Σοψιαλ ότι τα τρία μέσα «δεν θα πρέπει να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ», ενώ στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης επιχείρησαν να δικαιολογήσουν την απαγόρευση επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας.

skai.gr