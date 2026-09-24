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Μπορεί μια τόσο γνώριμη βιταμίνη να αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο απέναντι σε ορισμένες αιματολογικές κακοήθειες; Νέα κλινική δοκιμή στρέφει το ενδιαφέρον στη βιταμίνη C, όχι ως θεραπεία του καρκίνου, αλλά ως πιθανό εργαλείο παρέμβασης στα πρώιμα στάδια ορισμένων διαταραχών του αίματος που ενδέχεται να εξελιχθούν σε κακοήθεια.

Η βιταμίνη C μπορεί να ενισχύσει τη δραστηριότητα μιας ομάδας κυτταρικών πρωτεϊνών, των ενζύμων TET, τα οποία συμμετέχουν στη ρύθμιση της γονιδιακής δραστηριότητας.

Η μειωμένη λειτουργία αυτών των ενζύμων έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη συγκεκριμένων μορφών καρκίνου του αίματος. Έτσι, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν εάν η χορήγηση βιταμίνης C θα μπορούσε να έχει επίδραση σε ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη σε αυξημένο κίνδυνο.

Τι έδειξε η μελέτη

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Cancer, συμμετείχαν 109 ασθενείς από τη Δανία και τις ΗΠΑ, οι οποίοι είτε είχαν αιματολογική διαταραχή με δυνατότητα κακοήθους εξέλιξης είτε μια χαμηλού κινδύνου μορφή αιματολογικού καρκίνου. Οι 55 έλαβαν καθημερινά 1.000 mg βιταμίνης C από το στόμα, ενώ οι υπόλοιποι 54 έλαβαν placebo. Η παρέμβαση διήρκεσε έναν χρόνο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο ρυθμός αύξησης των προκαρκινικών ή καρκινικών κυττάρων ήταν παρόμοιος στις δύο ομάδες. Ωστόσο, εντόπισαν μεταβολές στη φλεγμονώδη σηματοδότηση των ασθενών που έλαβαν βιταμίνη C, οι οποίες θεωρήθηκαν συμβατές με ευνοϊκότερες εκβάσεις.

Αντίστοιχα, στην ομάδα της βιταμίνης C καταγράφηκαν λιγότερα περιστατικά αναιμίας, πνευμονίας, οξείας άσηπτης αρθρίτιδας και εσωτερικής αιμορραγίας, ενώ αντίθετα εμφανίστηκαν περισσότερα γαστρεντερικά προβλήματα. Το εύρημα που τράβηξε περισσότερο την προσοχή προέκυψε κατά τη μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών.

11 θάνατοι έναντι 24 – Τι σημαίνει το εύρημα

Μετά από διάμεση παρακολούθηση 33,6 μηνών, καταγράφηκαν συνολικά 35 θάνατοι: 11 μεταξύ των ασθενών που είχαν λάβει βιταμίνη C και 24 στην ομάδα του placebo. Σε διερευνητική ανάλυση, οι συμμετέχοντες της ομάδας της βιταμίνης C φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης κατά την περίοδο παρακολούθησης.

«Η μελέτη EVITA μάς δίνει ισχυρή βάση για να συνεχίσουμε να διερευνούμε εάν και με ποιον τρόπο η βιταμίνη C μπορεί να ωφελήσει ανθρώπους με ορισμένες προκαρκινικές ή πρώιμου σταδίου αιματολογικές κακοήθειες», εξηγεί ο Peter A. Jones, συν-επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Van Andel Institute. Όπως επισημαίνει, απαιτείται περισσότερη έρευνα, ωστόσο τα ευρήματα δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη στρατηγικών που θα επιχειρούν να ανακόψουν την εξέλιξη προς λευχαιμία.

Την ανάγκη να μη γίνουν βιαστικά συμπεράσματα υπογραμμίζει και η συν-επικεφαλής της μελέτης Kirsten Grønbæk, από το Rigshospitalet – Copenhagen University Hospital.

ΚλείσιμοΟι ερευνητές συνολικά θεωρούν τα αποτελέσματα ενθαρρυντικά, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε σύσταση σχετικά με τη λήψη βιταμίνης C από ανθρώπους με τέτοιες αιματολογικές διαταραχές.

protothema.gr