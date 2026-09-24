Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το αστικό Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου ποταμού εισέρχεται σε τροχιά πλήρους αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού, μέσα από ένα ολοκληρωμένο Master Plan που επανακαθορίζει τη σχέση της πρωτεύουσας με το περιβάλλον, την εναλλακτική μετακίνηση και την αναψυχή.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), το συνολικό κόστος του φιλόδοξου αυτού έργου ανέρχεται στα €21 εκατ. Η σχετική μελέτη είναι ανοικτή για διαβούλευση στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Στο όλο έργο θα βασιστεί ακολούθως η ανάπτυξη των εμπλεκόμενων δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμιας και θα αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Η υλοποίηση της κατασκευής θα γίνει σε 15 περιοχές δράσης, που βρίσκονται σε όλο το μήκος του Πεδιαίου και θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Η Φάση Α΄ περιλαμβάνει τα έργα προτεραιότητας στις υποπεριοχές Π1,Π2,Π3 (Δήμος Λευκωσίας), Π6 (Δήμος Στροβόλου, μέρος της δράσης) και Π13 (Δήμος Λακατάμιας). Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2ο εξάμηνο του 2027 και να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2029.

Η Φάση Β΄ που αφορά τις υπόλοιπες περιοχές θα εκτελεστεί σε μελλοντικό στάδιο με αναμενόμενη έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών περί τα τέλη του 2028 και ολοκλήρωση το 2ο εξάμηνο του 2030. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διαδημοτική Αναπτυξιακών Έργων Λευκωσίας Λτδ (ΔΑΕΛ).

Το έργο εκτείνεται σε 15 υποπεριοχές από τον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας έως την Ανθούπολη και περιλαμβάνει πληθώρα νέων υποδομών και αναβαθμίσεων. Περιλαμβάνει αναβάθμιση του υφιστάμενου πεζόδρομου/ ποδηλατόδρομου μήκους 11χλμ. με νέο, ανθεκτικό υδατοπερατό υλικό και διαχωρισμό λωρίδων, καθώς και επέκταση της διαδρομής κατά 5,1χλμ. προς Ανθούπολη, Πάρκο Αγίου Δημητρίου και Πάρκο Μιχαλάκη Σοφοκλέους.

Προβλέπεται ακόμα η κατασκευή 13 νέων πεζογεφυρών και αναβάθμιση υφιστάμενων διαβάσεων πεζών σε φωτοελεγχόμενες, καθώς και 13 νέοι χώροι στάθμευσης με υδατοπερατό δάπεδο και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και 1 χώρος Park & Ride.

Υπάρχει πρόνοια για νέες φυτεύσεις σε έκταση 190.000τ.μ. με γηγενή είδη, στους οποίους υπάρχουν 2 βοτανικοί κήποι, 1 μουσικός κήπος, 7 αισθητηριακοί/ θεραπευτικοί/ εκπαιδευτικοί κήποι, 8 χώροι επικονιαστών και 1 τεχνητή λίμνη βιοποικιλότητας.

Για σκοπούς άθλησης και αναψυχής προβλέπεται η δημιουργία 11 νέων παιδότοπων φυσικού χαρακτήρα και 3 «ενεργειακοί» παιδότοποι. Θα δημιουργηθούν 5 νέα γήπεδα (μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley, padel, τένις), 4 υπαίθρια γυμναστήρια, 2 πάρκα ποδηλάτου, skateparks και πάρκα σκύλων. Υπάρχει πρόβλεψη για 2 αμφιθέατρα, 7 ξύλινες εξέδρες εκδηλώσεων, 1 υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων και χώρος υπαίθριας έκθεσης τέχνης. Ακόμα, στη διαδρομή θα δημιουργηθούν 8 νέα αναψυκτήρια, 12 νέες δημόσιες τουαλέτες, 8 bike hubs και εκδρομικοί/ καθιστικοί χώροι.

Χωρίστηκε σε 15 υποπεριοχές

Για την καλύτερη διαχείριση του έργου, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στο στάδιο της κατασκευής, η περιοχή μελέτης χωρίστηκε σε 15 υποπεριοχές (Π1-Π15).

Π1-Δημοτικός Κήπος: Προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης διάβασης πεζών επί της οδού Νέχρου και σύνδεση του Γραμμικού με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου. Επίσης, προτείνονται σημείο πληροφόρησης, bike hub, αναβάθμιση υφιστάμενων τουαλετών, ενίσχυση της βιοποικιλότητας και διαμόρφωση πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης επί της οδού Χύλωνος.

Π2-Πάρκο Προδρόμου: Στην περιοχή προβλέπονται αναψυκτήριο, εκδρομικός χώρος, περίπτερο τοπικών προϊόντων, φυσικός παιδότοπος τύπου adventure playground, bike hub και νέες τουαλέτες. Επιπλέον, γίνεται διεύρυνση του πεζοδρόμου και διαμόρφωση χώρου πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Π3-Άγιοι Ομολογητές: Προτείνεται να αναβαθμιστεί μέσω νέας πεζογέφυρας και δεύτερου περάσματος για ποδηλάτες (350μ.), με νέες προσβάσεις, χώρους στάθμευσης και bike hub, καθώς και βελτίωση της σύνδεσης με ασφαλέστερες διαβάσεις. Παράλληλα, προβλέπεται αποκατάσταση της κοίτης και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Π4-Προεδρικό Μέγαρο: Στην περιοχή προτείνεται εμπλουτισμός με πολιτιστικές χρήσεις μέσω μικρού αμφιθεάτρου, υπαίθριων εκθέσεων, διαμόρφωση φυσικής πίστας ποδηλάτων, χώρο υπαίθριων επιτραπέζιων παιχνιδιών και bike hub. Προβλέπεται η κατασκευή νέας πεζογέφυρας και διαμόρφωση πλατείας, χώρου έκτακτης ανάγκης, παιδότοπου και υπαίθριου γυμναστηρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη.

Π5-Λεωφόρος Αθαλάσσας: Προβλέπεται η διαμόρφωση νέων χώρων στάθμευσης και δημιουργία χώρου park and ride, δημιουργία μικρού αναψυκτήριου και δημόσιες τουαλέτες, ενώ η διασταύρωση της οδού Αγίας Μαρίνας διαμορφώνεται με φωτοελεγχόμενη διάβαση σε κύρτωμα και ενιαίο υλικό δαπέδου.

Π6-Δημαρχείο Στροβόλου: Προτείνεται διαμόρφωση πλατείας-πύλης εισόδου επί της οδού Χρυσελεούσης για σύνδεση με τον αστικό πυρήνα του Στροβόλου. Προβλέπεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης, δημιουργία νέων τουαλετών, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του δημαρχείου και τοποθέτηση solar pavement.

Π7-Άγιος Βασίλειος: Προτείνεται νέα πεζογέφυρα για σύνδεση των δύο όχθων, καθώς και μελλοντική επέκταση του Γραμμικού Πάρκου προς τον αστικό ιστό και τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Αγίου Βασιλείου μέσω της οδού Καντάρας.

Π8-Ελαιώνων: Προτείνεται διαπλάτυνση της γέφυρας στην οδό Ελαιώνων με αντηρίδες για ασφαλέστερη διέλευση των πεζών, καθώς και δημιουργία energy playground, δημόσιων τουαλετών και χώρου στάθμευσης στη νότια όχθη. Στη βόρεια όχθη προβλέπεται πάρκο σκύλων, skatepark και οικολογικές καλλιέργειες.

Π9-ΠΑΕΕΚ: Προτείνεται κατασκευή νέας πεζογέφυρας για βελτίωση της σύνδεσης με την κατοικημένη περιοχή και, παράλληλα, προβλέπεται επιδιόρθωση του υφιστάμενου ανελκυστήρα στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, καθώς και ενίσχυση της φύτευσης με ενδημικά είδη και στις δύο όχθες.

Π10-Άγιος Μάμας: Προβλέπεται νέα πεζογέφυρα στη συμβολή με τον Πεδιαίο και επέκταση της διαδρομής μέσω του πάρκου Μιχαλάκη Σοφοκλέους προς τον οικισμό. Παράλληλα, προτείνεται δημιουργία παιδόποτων, αναβάθμιση της υφιστάμενης πλατείας με καθιστικούς χώρους, ενίσχυση της φύτευσης με ενδημικά είδη και δημιουργία χώρων επικονιαστών στη βόρεια όχθη.

Π11-Λίμνη Μαγκλή: Προτείνονται χρήσεις όπως μικρά περίπτερα, αναψυκτήριο, παιδότοποι, θεραπευτικός κήπος, υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων, υπαίθριο γυμναστήριο και τουαλέτες. Επίσης, θα κατασκευαστεί νέα πεζογέφυρα για σύνδεση των όχθεων, ενώ ενισχύεται η φύτευση και η βιοποικιλότητα με υποστήριξη επικονιαστών.

Π12-Ιωάννη Καποδίστρια: Προτείνεται ανακατασκευή και ανύψωση της οδικής γέφυρας επί της οδού Ιωάννη Καποδίστρια λόγω κινδύνου πλημμύρας, καθώς και διαπλάτυνση της διαδρομής πεζών-ποδηλατών για ασφαλέστερη διέλευση. Επιπλέον, προβλέπεται διαμόρφωση σημείου έκτακτης ανάγκης σε σχέση με το Ιατρικό Κέντρο Λακατάμιας και ενίσχυση της φύτευσης με ενδημικά είδη για ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Π13-Λακατάμια Α: Στη νότια όχθη θα διαμορφωθεί χώρος υπαίθριων δραστηριοτήτων (parkour, αναρρίχηση), χώρος υπαίθριων επιτραπέζιων παιχνιδιών, νέο πάρκο ποδηλάτων φυσικού τύπου σε συνδυασμό με bike hub και διαμόρφωση δύο νέων χώρων στάθμευσης. Τα νέα έργα στη βόρεια όχθη αφορούν σε μικρές ξύλινες εξέδρες και μικρό αμφιθέατρο για διενέργεια εκδηλώσεων, μικρά περίπτερα, καθιστικό χώρο, πάρκο αισθήσεων, δύο αναψυκτήρια με τουαλέτες, ενεργειακό παιδότοπο, παιδότοπο φυσικού χαρακτήρα και kinetic pavement.

Π14-Λακατάμια Β: Στη δυτική όχθη προτείνονται ξύλινες εξέδρες εκδηλώσεων, ενεργειακοί παιδότοποι, φυσικοί παιδότοποι, τουαλέτες, bike hub και πάρκο επικονιαστών μαζί με εκπαιδευτικό σημείο. Στην ανατολική όχθη προτείνεται η διαμόρφωση νέου χώρου στάθμευσης, ανέγερση νέων τουαλετών, bike hub, νέου παιδότοπου και kinetic pavement κατά μήκος του πεζόδρομου.

Π15-Ανθούπολη: Στο ύψος του Γυμνασίου Ανθούπολης θα κατασκευαστεί νέα πεζογέφυρα ώστε να ενώνονται οι δύο όχθες του ποταμού, ενώ θα δημιουργηθούν 5 νέα γήπεδα άθλησης (volley, beach volley, tennis, padel, basket), εκδρομικός και καθιστικός χώρος, τουαλέτες, αναψυκτήριο, παιδότοπος, πάρκο επικονιαστών και νέος χώρος στάθμευσης.