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Διάταγμα αποκλεισμού έξι μηνών από τους αθλητικούς χώρους, εξέδωσε στις 14 Σεπτεμβρίου, 2026, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 20 και 29 ετών. Τους επιβλήθηκε επίσης χρηματικό πρόστιμο ύψους €1,000 και €1,300 αντίστοιχα.

Οι δύο καταδικασθέντες, είχαν βρεθεί ένοχοι από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, στις κατηγορίες της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, μεταφοράς εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, μεταφορά επιθετικού όπλου στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή αθλητικού χώρου.

Οι πιο πάνω είχαν συλληφθεί στο στάδιο ΓΣΠ, στην Λευκωσία, στις 29 Μαΐου, 2026, όπου διεξήχθη ο τελικός κυπέλου μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ – ΠΑΦΟΣ.