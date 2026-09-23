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Έως €9.500 ανά πολιτιστική δράση μπορεί να ανέλθει η κρατική χρηματοδότηση μέσω του «Σχεδίου Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων 2026», το οποίο παρουσίασε σήμερα το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Το νέο πλαίσιο αφορά τις Θρησκευτικές Ομάδες των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών και καθορίζει συγκεκριμένη κλίμακα χρηματοδότησης, κριτήρια αξιολόγησης και επιλέξιμες δαπάνες.

Το Σχέδιο παρουσιάζεται ως σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο για την οικονομική ενίσχυση αξιόλογων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στη διαφάνεια, στην έγκαιρη χρηματοδότηση, στην πολιτιστική ταυτότητα των τριών Ομάδων και στην ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ τους.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2026.

Η χρηματοδότηση συνδέεται άμεσα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε αίτηση. Το Σχέδιο προβλέπει τρεις κλίμακες:

70–80 μονάδες: χρηματοδότηση σε ένταση 70%, έως €5.500

χρηματοδότηση σε ένταση 70%, έως 81–90 μονάδες: χρηματοδότηση σε ένταση 80%, έως €7.500

χρηματοδότηση σε ένταση 80%, έως 91–100 μονάδες: χρηματοδότηση σε ένταση 90%, έως €9.500

Το ελάχιστο όριο επιλεξιμότητας είναι οι 70 μονάδες, ενώ η τελική κατάταξη των αιτήσεων και η διαθεσιμότητα των πόρων καθορίζουν ποιες από τις επιλέξιμες δραστηριότητες θα χρηματοδοτηθούν.

Με άλλα λόγια, το ανώτατο ποσό των €9500 δεν αποτελεί οριζόντια επιχορήγηση για όλες τις προτάσεις, αλλά αφορά τις αιτήσεις που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία και θα ενταχθούν στην αντίστοιχη κλίμακα χρηματοδότησης.

Πώς βαθμολογούνται οι προτάσεις

Το Σχέδιο καθορίζει εκ των προτέρων τη βαρύτητα των βασικών κριτηρίων αξιολόγησης. Η ποιότητα και το σκεπτικό της δραστηριότητας συγκεντρώνουν το 30% της βαθμολογίας, όπως και το προφίλ του αιτητή και των συντελεστών.

Η σύνδεση της πρότασης με τους στόχους του Σχεδίου αντιστοιχεί στο 20%, ενώ η μεθοδολογία, η οργάνωση και ο προγραμματισμός στο 10% και η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού στο υπόλοιπο 10%.

Η συγκεκριμένη κατανομή σημαίνει ότι το καλλιτεχνικό περιεχόμενο και το προφίλ των συντελεστών έχουν από κοινού τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση, ενώ εξετάζονται παράλληλα ο τρόπος υλοποίησης και η οικονομική διάσταση της πρότασης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαιούχοι είναι τα Γραφεία των Αντιπροσώπων των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών, καθώς και μη κερδοσκοπικοί φορείς που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εγγεγραμμένα σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, έχουν ιδρυθεί από μέλη των τριών Ομάδων και δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό ή/και στην προώθηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Εκτός του Σχεδίου βρίσκονται φορείς που έχουν συσταθεί από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, πολιτικά κόμματα ή οργανώσεις νεολαίας, συντεχνίες, εκκλησιαστικούς οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Υπάρχει επίσης περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων: κάθε Γραφείο Αντιπροσώπου μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις αιτήσεις τον χρόνο, ενώ κάθε δικαιούχος φορέας μέχρι δύο. Κάθε δραστηριότητα απαιτεί ξεχωριστή αίτηση.

Το Σχέδιο καλύπτει επτά βασικούς τομείς: λογοτεχνία, μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, λαϊκό πολιτισμό και χορό.

Κοινή προϋπόθεση για τις δραστηριότητες είναι η προβολή και προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας των αντίστοιχων Θρησκευτικών Ομάδων. Η στόχευση αυτή εντάσσεται στους ευρύτερους στόχους του Σχεδίου, στους οποίους περιλαμβάνονται η ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας και η άμβλυνση ανισοτήτων, η σύνδεση παιδείας και πολιτισμού, η κοινωνική συνοχή, η αποκέντρωση και η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των τριών Ομάδων.

Τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί

Το χρηματοδοτικό εργαλείο δεν περιορίζεται στο καθαυτό καλλιτεχνικό κόστος μιας παραγωγής.

Στις ενδεικτικά επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δημιουργικοί συντελεστές, σκηνικά και κοστούμια, τεχνική υποστήριξη και πνευματικά δικαιώματα, καθώς και έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας, όπως αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά και ασφάλιση. Προβλέπεται επίσης επίδομα συντήρησης έως €100 την ημέρα και μέχρι πέντε ημέρες.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ακόμη η προβολή και η πρόσβαση, με τον σχεδιασμό να αντιστοιχεί σε 5%–10% της χρηματοδότησης, εκτυπώσεις και διαφήμιση, μετάφραση, διερμηνεία και υποτιτλισμός. Μπορούν επίσης να καλυφθούν ενοίκιο χώρου, ενοίκιο τεχνικού εξοπλισμού, εγκατάσταση εκθέσεων και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η εκταμίευση της χρηματοδότησης προβλέπεται σε δύο δόσεις, 60% και 40%.

Η πολιτιστική πολυμορφία ως στόχος

Κατά την παρουσίαση του Σχεδίου, η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα τόνισε ότι η στήριξη των πολιτιστικών δράσεων των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών συνδέεται με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και με τον πολιτιστικό πλουραλισμό της Κύπρου.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διαφύλαξη, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, συνδέοντας την πολιτική αυτή με τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις συνέργειες μεταξύ των τριών Θρησκευτικών Ομάδων, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο κοινωνικής συνοχής, διαλόγου και αλληλοσεβασμού.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη συμμετείχαν η Εκπρόσωπος των Λατίνων Αντωνέλλα Μαντοβάνη και ο Εκπρόσωπος των Αρμενίων Βάρτκες Μαχτεσιάν. Το Γραφείο του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών Πέτρου Νακούζη, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό, εκπροσωπήθηκε από τις συνεργάτιδές του Έρια Κατσιολούδη και Τζοβάνα Φτάνου.

Ο Συντονιστής Θρησκευτικών Ομάδων Κυπριανός Λούης αναφέρθηκε στη σημασία του Σχεδίου ως σταθερού χρηματοδοτικού εργαλείου, αλλά και στην ανάγκη σαφών κριτηρίων αξιολόγησης και διαφανών διαδικασιών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Grants4Arts και η προθεσμία λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού στο 22809816 ή με την υπεύθυνη λειτουργό Γεωργία Τρίχα στο gtricha@culture.gov.cy.