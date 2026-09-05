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Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού την εκπόνηση ενός μακρόπνοου πλάνου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της διάδοσης της όπερας στην Κύπρο και την διασφάλιση της συνέχισης του θεσμού του φεστιβάλ όπερας της Πάφου, δήλωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, μιλώντας κατά την τελετή έναρξης του ετήσιου φεστιβάλ όπερας, Pafos Aphrodite Festival, στον πλατειακό χώρο του Μεσαιωνικού Κάστρου Κάτω Πάφου.

Από το 2027, είπε, η Κυβέρνηση προωθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της τοπικής αρχής Πάφου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, στο οποίο ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για τους νέους και με στόχο την εξοικείωση τους με την τέχνη της όπερας.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού τόνισε επίσης ότι αυτή την περίοδο το υφυπουργείο ολοκληρώνει την εκπόνηση της στρατηγικής για την προώθηση της πολιτιστικής διπλωματίας. Μια στρατηγική, επεσήμανε, που περιλαμβάνει σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η συστηματική συνεργασία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πολιτισμού όπως είναι το Εθνικό Ακαδημαικό Θέατρο Μπαλέτου και Όπερας της Αρμενίας που μετείχε στην φετινή όπερα της Πάφου.

Ήδη, τόνισε, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της παρουσίας και της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου σε εκδηλώσεις στην Αρμενία.

Η κ. Παπαέλληνα επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός που προωθεί η Κυβέρνηση ενισχύει την καλλιτεχνική εξωστρέφεια της Κύπρου, προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο και δημιουργεί νέες δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας.