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43 χρόνια αναμένουν διορισμό στη δημόσια Εκπαίδευση και, όπως φαίνεται, πολύ δύσκολα θα το καταφέρουν.

> Τα παλαιότερα πτυχία που τώρα βρίσκονται στον κατάλογο διοριστέων έχουν χρονολογία υποβολής το 1983. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτή η είδηση, δεν είναι είδηση!

18 ανθρώπους ξεγέλασε ένα δικός μας, ατσίδας 25 ετών «άρπαξε» κρυπτονομίσματα αξίας €500.000.

> Τέθηκε υπό κράτηση για επτά ημέρες, Δηλαδή, θα είναι κιόλας έξω. Το νου σας!…

1ος θάνατος ασθενούς με τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο. Υπάρχουν κι άλλα 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα, μέχρι το μεσημέρι Παρασκευής.

299 άτομα έχουν αναφερθεί από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, ότι έχουν προσληφθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την αρχή του 2026 μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

> Έχουν εντοπιστεί στην τρέχουσα χρονιά 212 σοβαρά νευροεπεμβατικά κρούσματα, που επηρεάζουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Υποαναφορά: Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι συνολικοί αριθμοί είναι σημαντικά υψηλότεροι, επειδή περίπου το 80% των μολυσμένων ατόμων δεν εμφανίζουν συμπτώματα και μόνο ένα μικρό κλάσμα ήπιων κρουσμάτων εξετάζεται ή αναφέρεται.

Πρόσφατα Σύνολα (2025): Οι ΗΠΑ κατέγραψαν 1.981 συνολικά κρούσματα σε 46 Πολιτείες στο τέλος της εποχικής παρακολούθησης του 2025.

Οι περισσότερες λοιμώξεις δεν έχουν συμπτώματα: Το περίπου 80% των περισσότερων κρουσμάτων δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, αισθάνονται απολύτως καλά και δεν μαθαίνουν ποτέ ότι είχαν τον ιό.

Ηπιότερα συμπτώματα είναι συνηθισμένα. Σχεδόν το 20% μπορεί να εμφανίσουν πυρετό, πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα και εξανθήματα.

Ιατρική περίθαλψη: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά οι γιατροί χρησιμοποιούν υποστηρικτική νοσοκομειακή περίθαλψη για να βοηθήσουν τους ασθενείς να καταπολεμήσουν τη λοίμωξη και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.

24.430 έγκυες γυναίκες χρειάζονται επειγόντως βοήθεια και φροντίδα, έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πριν από περίπου 1 εβδομάδα.

Τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και περισσότεροι από 4.200 αγνοούνται, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Από την πλευρά του Θιβέτ, ο αριθμός των νεκρών είναι 21, ενώ περισσότεροι από 540 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

> Συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης πιθανώς εκατοντάδων ανθρώπων που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε νεπαλέζικες υδροηλεκτρικές σήραγγες.

30 χρόνια μετά τον θάνατο του διάσημου Αμερικανού ράπερ και ηθοποιού, Tupac Shakur (1971–1996), η δολοφονία του παρέμενε μία από τις «άλυτες» υποθέσεις. Ήταν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ού αιώνα και ένας εξέχων πολιτικός ακτιβιστής για τη «Μαύρη Αμερική». Ήταν ένας από τους τραγουδιστές με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Πούλησε περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Μέρος της μουσικής του ήταν επικεντρωμένη στην κοινωνική αδικία, τα πολιτικά ζητήματα και την περιθωριοποίηση των Αφροαμερικανών.

> Επί τρεις δεκαετίες, ο θάνατος του Shakur παρέμεινε μια από τις πιο διάσημες κρυφές υποθέσεις της Αμερικής, γεννώντας δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά καμία καταδίκη. Αυτό άλλαξε, όταν Δικαστήριο του Λας Βέγκας έκρινε τον Duane «Keffe D» Davis, πρώην αρχηγό συμμορίας, ένοχο για την ενορχήστρωση της δολοφονίας, η οποία σημειώθηκε εν μέσω διασταυρούμενων εντάσεων μεταξύ συμμοριών του Λος Άντζελες και μιας αντιπαλότητας χιπ χοπ μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ακτής της δεκαετίας του 1990. Ο Shakur ήταν μόλις 25 ετών και στο απόγειο της παγκόσμιας φήμης του όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η μουσική και τα πολιτικά του σχόλια εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επιρροή.

(*) Κάθε Σάββατο η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και Προσωπεία μας, με τη ματιά των Αριθμών.