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Για χρόνια τεκμηριώνουμε τη συμπεριφορά του τουρκικού επεκτατισμού και τη μεθοδική διείσδυση του «τουρκικού αφηγήματος» σε χώρους διαμόρφωσης πολιτικής εντός του Ελληνισμού. Το κυριότερο που πέρασε σε μερίδα δικών μας -από κέντρα ερευνών όπως το ΕΛΙΑΜΕΠ κι ακαδημαϊκούς κύκλους μέχρι πρόσωπα σε κομματικές ηγεσίες, υπ. Εξωτερικών και πρωθυπουργικό γραφείο κι αλλού- που εμμονικά στήριζε τον κατευνασμό, συνοψίζεται σε ένα επιχείρημα τους: «Με τον διάλογο, αποφεύγουμε τον πόλεμο».

Έναν «διάλογο» για …εδραίωση της μη άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και με έναν «πόλεμο» που η Τουρκία φρόντισε να περάσει στο μυαλό τους επιτήδεια. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία δεν θα δίσταζε ούτε λεπτό να επιτεθεί αν είχε συντριπτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα, αλλά εγχώριοι αφελείς, πλανεμένοι, ιδιοτελείς κι αλλοτριωμένοι δογματικοί, επέμεναν στην ψευδαίσθηση της πολιτικής του κατευνασμού. Τέτοιες ψευδαισθήσεις έφεραν σταδιακά την Τουρκία να προβάλλει τη «Γαλάζια Φαντασίωση» εις βάρος του Ελληνισμού.

Το 1974 η τουρκική εισβολή στην Κύπρο έγινε αφού πρώτα η Τουρκία εξασφάλισε την προδοσία της χούντας, ώστε να επιτύχει η αποβίβαση και μετέπειτα η εγκατάλειψη της Κύπρου με το «κείται μακράν». Έκτοτε, παρά τις φωτεινές εξαιρέσεις, επικράτησε στην Αθήνα μια φοβία στα υψηλά δώματα της εξουσίας, ώστε η Τουρκία να διεκδικεί σήμερα «δύο κράτη» στην Κύπρο, το μισό Αιγαίο και αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο ώστε να μπορεί να επιτεθεί.

Καθώς, η αποφασιστικότητα κι η ετοιμότητα των εθνικών ενόπλων δυνάμεων αποτρέπουν την τουρκική επέλαση, στο πολιτικό προσκήνιο επικράτησαν τραγελαφικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικά, όταν το 2022 Αμερικανοί αξιωματούχοι ζητούσαν την «περιθωριοποίηση» του καθεστώτος Ερντογάν από την άμυνα και εμπόριο, ο κ. Γεραπετρίτης, με τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού, όπως ομολόγησε, επιδίωκε με «δώρα» την παραμονή της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο επειδή ήταν …προς το συμφέρον μας!

Τις προάλλες, βρέθηκε στην Αθήνα σε μυστική αποστολή ο επικεφαλής των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών κι είχε συναντήσεις -όπως φέρεται- και με τον πρωθυπουργό. Όποιο κι αν υπήρξε το τουρκικό μήνυμα, η ορθολογική απάντηση στον τουρκικό επεκτατισμό έπρεπε προ πολλού να σημάνει το τέλος των ψευδαισθήσεων, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα του Ελληνισμού, τη διεθνή νομιμότητα Ελλάδας – Κύπρου με κάθετη ενδυνάμωση της ισχύος μας.

Η διεθνής κι ευρωπαϊκή νομιμότητα επιτρέπουν την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων έμπρακτα, με επίσημη αντίδραση και φυσικά με αξιοποίηση τους κι όχι με αδράνεια που παγιώνει τις τουρκικές παρανομίες. Μια τουρκική παρενόχληση στην πόντιση του έργου Ελλάδας – Κύπρου, που θα εξυπακούει την οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου με βάση τον Χάρτη της ΕΕ-Σεβίλλης, θα δημιουργήσει μια νέα έννομη πραγματικότητα στην Ανατ. Μεσόγειο, που η Τουρκία θα μπορούσε να αμφισβητήσει νομικά προσφεύγοντας στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.

Όμως, τα «ήρεμα νερά» θόλωσαν με παράνομους τουρκικούς ψηφιακούς χάρτες θαλάσσιων πάρκων, τόσο που ο κ. Γεραπετρίτης αντιπολιτεύεται πλέον τον εαυτό του, ως να ήταν άλλος που χαρακτήριζε λαϊκισμό τον ορθολογισμό, αλλά χωρίς καταγγελία στην ΕΕ της νέας τουρκικής ψηφιακής παρανομίας. Η παρανομία εμπλέκει τουρκικούς οργανισμούς κι εταιρείες καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες εκτός Τουρκίας, που προβάλλουν την τουρκική ψηφιακή παρανομία στο ευρωπαϊκό διαδίκτυο, παραβιάζοντας τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

*Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D