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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 79χρονος μετά από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12:30 π.μ., ενώ ο 79χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Νίκης, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με όχημα που οδηγούσε 19χρονος.

Μετά τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο 79χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.