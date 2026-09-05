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Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στον Κόλπο του Ομάν, με δύο δεξαμενόπλοια LNG να προετοιμάζονται, σύμφωνα με την TankerTrackers, να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ υπό την προστασία της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM).

Η υπηρεσία θαλάσσιας παρακολούθησης ανέφερε ότι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 17 μεταφορές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Η ποσότητα που διακινήθηκε μέσω των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε τουλάχιστον 24 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, η TankerTrackers εντόπισε επιπλέον 7,25 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, καθώς και τα δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG που φέρεται να συγκεντρώνονται ενόψει της διέλευσής τους από τα Στενά προς τον Κόλπο του Ομάν.

Η αναφορά για παροχή προστασίας από τη CENTCOM αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της αυξημένης έντασης στην περιοχή και της σημασίας των Στενών του Ορμούζ για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.