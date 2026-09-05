Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS, με ανακοίνωσή του ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2026, επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο «A» και αναθεώρησε την τάση από Σταθερή σε Θετική. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις στο επίπεδο R-1 (low), επίσης με Θετική τάση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας και των θετικών προοπτικών της κυπριακής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με τη Morningstar DBRS, η απόφαση στηρίζεται κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες:

-Στην προσδοκία ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα διατηρήσει την ισχυρή δημοσιονομική της θέση και θα συνεχίσει τη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, με το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ να προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει κάτω του 40% έως το 2029.

-Στις ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης και στα σημαντικά διαρθρωτικά δημοσιονομικά πλεονάσματα. Η οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την δυναμική της με την ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ κοντά στο 3% σε ετήσια βάση ενώ προβλέπεται και διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων πέραν του 2%.

Η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστηρίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες, ενώ παράλληλα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς:

Ισχυροί θεσμοί (θετικό)

Μέλος της ΕΕ (θετικό)

Σταθερό πολιτικό περιβάλλον (θετικό)

Αποτελεσματική δημοσιονομική και οικονομική πολιτική (θετικό)

Μικρό μέγεθος της οικονομίας (αρνητικό)

Χαμηλή παραγωγικότητα (αρνητικό)

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εφόσον συντρέξει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων παραγόντων:

Περαιτέρω μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας.

Η τάση της αξιολόγησης θα μπορούσε να επανέλθει σε Σταθερή εάν η οικονομία αποδειχθεί λιγότερο ανθεκτική σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς ή εάν η προβλεπόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους υπολείπεται ουσιωδώς των προσδοκιών. Καθοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση θα μπορούσαν να προκύψουν από:

Σημαντική επιδείνωση της πορείας του δημοσίου χρέους

Διαρθρωτική μεταβολή της οικονομίας που αποδυναμώνει τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Στην αξιολόγησή της, η Morningstar DBRS έλαβε επίσης υπόψη:

Ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών του πολέμου στην μέση ανατολή

Τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις των δύο τελευταίων ετών.

Την συνεχιζόμενη και σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους

Τις σημαντικές κεφαλαιακές και θέσεις ρευστότητας του τραπεζικού τομέα, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού του. .

Τις επιδράσεις των οντοτήτων ειδικού σκοπού και των εταιρειών με ξένη ιδιοκτησία στους εθνικούς λογαριασμούς.

Το σταθερό πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον.

Η βελτίωση της προοπτικής της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων τόσο γεωπολιτικών όσο και οικονομικών είναι αξιοσημείωτη, όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη δυναμική της κυπριακής οικονομίας με ανάπτυξης και θετικής δημοσιονομικής πολιτικής με την δημιουργία σημαντικών πλεονασμάτων που επιτρέπουν στο κράτος να διαχειριστεί αποτελεσματικά του ς πιθανούς κινδύνους που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η διατήρηση της ισχυρής δημοσιονομικής επίδοσης, η συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους και η εφαρμογή πολιτικών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ενδεχόμενη περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΥΠΟΙΚ για DBRS: Επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας η θετική αναβάθμιση

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε ότι η διατήρηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα «A» και η σημαντική αναβάθμιση της τάσης από Σταθερή σε Θετική από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Morningstar DBRS αποτελούν ακόμη μία επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας που επιδεικνύει η κυπριακή οικονομία, σε μια περίοδο συνεχιζόμενης αστάθειας, προκλήσεων και κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία.

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο οίκος επιβεβαιώνει, κατά την εκτίμησή του, τη συνετή και προληπτική οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία ενισχύει την οικονομική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμβάλλει στη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Πρόσθεσε ότι τα θετικά συμπεράσματα της DBRS βασίζονται επίσης στο γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει σημαντικά δημοσιονομικά αποθέματα, τα οποία της επιτρέπουν, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά δυνητικούς κινδύνους από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο και ευέλικτο τρόπο, τόσο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση όσο και τα δημόσια οικονομικά. Όπως είπε, στόχος παραμένει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων ευκαιριών για συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας, παράλληλα με τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη πολιτική αποτελεί την ενδεδειγμένη οδό ώστε το κράτος να μπορεί να ασκεί αποτελεσματική κοινωνική πολιτική και τα οφέλη από τη συνεχή διεύρυνση της οικονομίας να στηρίζουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες των πολιτών.

Πώς σχολίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Την εξέλιξη σχολίασε με ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας ότι η επιβεβαίωση της βαθμίδας «A» και η αναβάθμιση της προοπτικής επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Η Κύπρος συνεχίζει σταθερά την ανοδική της πορεία, προωθώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας μας, σημείωσε.

«Η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική και η στρατηγική που ακολουθούμε», πρόσθεσε, «αποδίδει και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για την οικονομία και την κοινωνία: περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, νέες επενδύσεις και μεγαλύτερα περιθώρια για πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

«Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, για μια οικονομία ακόμη πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική, που διευρύνει τις ευκαιρίες και ενισχύει την προοπτική για το σύνολο των πολιτών», κατέληξε ο Πρόεδρος,