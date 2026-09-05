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Θα έλεγα ότι αυτό το διήμερο …ανήκει δικαιωματικά σε όλους τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους και ιδιαίτερα βέβαια αυτούς του νησιού μας, αφού άρχισε χθες και συνεχίζεται σήμερα (4 και 5 Σεπτεμβρίου) το 1ο συνέδριο του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Κύπρου (Cyprus Association of Social Anthropologists – CASA), που πραγματοποιείται στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή 46 ομιλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, ακαδημαϊκών και άλλων.

Γλώσσα εργασίας του συνεδρίου, που έχει τίτλο «Our common grounds: Pasts, presents, futures of Anthropology in Cyprus», είναι τα αγγλικά. Θέτοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο διοργανώνεται το συνέδριο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεόδωρος Κούρος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος και Λέκτορας στο ΤΕΠΑΚ, ανέφερε ότι «ο Σύλλογος αποτελεί μια αναπτυσσόμενη κοινότητα ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και φοιτητών/τριών που κατάγονται από την Κύπρο, εργάζονται στην Κύπρο ή ασχολούνται με την Κύπρο, καθώς και όσων προσεγγίζουν κριτικά κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν το νησί και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ως ένας πολύγλωσσος και διακοινοτικός σύλλογος, θέτουμε ως προτεραιότητες την ενημέρωση, την προβολή, την ανάπτυξη και τη διάδοση του επιστημονικού πεδίου της Κοινωνικής/ Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, καθώς και την προώθηση της ανθρωπολογικής γνώσης, έρευνας και δεοντολογίας – τόσο εντός, όσο και εκτός του πανεπιστημιακού χώρου και σε ολόκληρη την Κύπρο. Παράλληλα, επιδιώκουμε την προώθηση της ανθρωπολογικής έρευνας για την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που αφορούν την ανθρωπολογική έρευνα.

Αυτή η δημόσια συζήτηση, φέρνει κοντά ανθρωπολόγους διαφορετικών γενεών για να στοχαστούν πάνω στο τι υπήρξε η ανθρωπολογία στην Κύπρο και από την Κύπρο, τι είναι σήμερα και προς ποια κατεύθυνση ενδέχεται να κινηθεί». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της συναδέλφου Ελένης Παπαδοπούλου στον «Πολίτη», ο Θ. Κούρος είπε ότι «το αποτύπωμα που θα ήθελα να αφήσει το συνέδριο, είναι να επικυρώσει έμπρακτα την ύπαρξη μιας κοινότητας».

Και πρόσθεσε: «Για τον Σύλλογο οι φιλοδοξίες είναι μεγαλύτερες, αλλά και πιο μακροπρόθεσμες. Θα θέλαμε σε βάθος χρόνου να έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε νέους και νέες ερευνητές και ερευνήτριες, να παρεμβαίνουμε στον δημόσιο διάλογο, να έχουμε χτίσει γέφυρες με τις τέχνες, την εκπαίδευση, την κοινωνία των πολιτών. Και να έχουμε συμβάλει στο να αποκτήσει η Κοινωνική Ανθρωπολογία τη θεσμική παρουσία που της αξίζει στην Κύπρο.

Η Κύπρος είναι μια κοινωνία που έχει συνηθίσει να βλέπει τον εαυτό της μέσα από συγκεκριμένα πρίσματα, εκείνο της σύγκρουσης, της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της οικονομικής ανάπτυξης. Η ανθρωπολογία προσφέρει κάτι διαφορετικό, την ικανότητα να δεις τον εαυτό σου ως αντικείμενο κριτικής σκέψης, να αμφισβητήσεις αυτά που θεωρούνται αυτονόητα, να ακούσεις φωνές που συνήθως δεν ακούγονται»…