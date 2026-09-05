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Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το πρώτο του διαμάντι και για το 2026 συγκέντρωσε κάτω από 100.000 ευρώ από τα έπαθλα των Diamond League.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή παρουσία του στο Diamond League,κατακτώντας το διαμάντι στον μεγάλο τελικό των Βρυξελλών, πετυχαίνοντας ρεκόρ διοργάνωσης και συγκεντρώνοντας συνολικά 67.587 ευρώ από χρηματικά έπαθλα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συμμετείχε σε οκτώ αγώνες της κανονικής περιόδου, καταγράφοντας μία νίκη και συνολικά πέντε παρουσίες στο βάθρο, προτού φτάσει στη μεγαλύτερη επιτυχία του στον τελικό.

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