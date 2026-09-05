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Νέα ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε σε έναν 56χρονο στην Αγγλία, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για τη δολοφονία μιας 28χρονης γυναίκας και μετά την αποφυλάκισή του, απήγαγε και κακοποίησε σεξουαλικά μια 15χρονη.

Ο Πολ Σαρπ είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη το 2001 για τη δολοφονία της 28χρονης Σάρα Γουίνταπ. Είχε γνωρίσει τη γυναίκα μετά την επικοινωνία της με τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε και οι δύο τους ανέπτυξαν σχέση. Η Γουίνταπ δολοφονήθηκε το 2000, όταν επιχείρησε να τερματίσει τη σχέση τους.

Ο Σαρπ εξέτισε περίπου 12 χρόνια στη φυλακή και αποφυλακίστηκε το 2013.

Η απαγωγή της 15χρονης

Στις 18 Μαΐου 2026, περίπου στις 19:15, η 15χρονη επέστρεφε στο σπίτι της μέσω του Άλτρινχαμ, στο Greater Manchester, καθώς προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις της.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Minshull Street Crown Court στο Μάντσεστερ, ο Σαρπ την προσέγγισε φορώντας γιλέκο εργασίας και προσποιούμενος ότι εργαζόταν σε κοντινό σπίτι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, την άρπαξε από τον λαιμό, την απείλησε ότι έφερε μαχαίρι και την εξανάγκασε να μπει στο αυτοκίνητό του. Το όχημα διέθετε κουρτίνες, ώστε να περιορίζεται η ορατότητα προς το εσωτερικό του.

Ο δράστης φέρεται επίσης να της είπε ότι την απήγαγε επειδή ο πατέρας της «χρωστούσε χρήματα».

Για περίπου οκτώ ώρες ο Σαρπ οδηγούσε σε διαφορετικές περιοχές, ενώ, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, προχώρησε επανειλημμένα σε σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος της ανήλικης.

Μάλιστα, μέρος της επίθεσης καταγράφηκε στο κινητό τηλέφωνό του. Στο υλικό, σύμφωνα με το δικαστήριο, ακούγεται η 15χρονη να κλαίει και να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης απόγνωσης.

Η ομηρία έληξε το επόμενο πρωί, όταν η αστυνομία εντόπισε το Ford Focus του Σαρπ σε χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου και προχώρησε στη σύλληψή του.

Ο 56χρονος δήλωσε ένοχος για έξι αδικήματα, μεταξύ των οποίων απαγωγή, σεξουαλική επίθεση και απειλή με λεπίδα.

«Οι χειρότερες οκτώ ώρες της ζωής μου»

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η 15χρονη περιέγραψε την εμπειρία της ως «τις χειρότερες οκτώ ώρες της ζωής μου», ενώ ανέφερε ότι πίστευε πως ο δράστης θα τη βίαζε και στη συνέχεια θα τη σκότωνε.

Ο δικαστής, επιβάλλοντας στον Σαρπ νέα ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη περίοδο έκτισης τα οκτώ χρόνια, τον χαρακτήρισε «τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα».

Το προηγούμενο έγκλημα

Ο Σαρπ είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της Σάρα Γουίνταπ, την οποία γνώρισε μέσω της ραδιοφωνικής του εκπομπής στο Tower FM.

Οι δυο τους είχαν κανονίσει να συναντηθούν για δείπνο και στη συνέχεια ανέπτυξαν ερωτική σχέση. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Σαρπ τη σκότωσε όταν εκείνη επιχείρησε να βάλει τέλος στη σχέση τους.

Την επόμενη ημέρα από τη δολοφονία, παρέλαβε τον 10χρονο γιο της Γουίνταπ από το σχολείο και τον άφησε στο σπίτι ενός γείτονα, προτού τραπεί σε φυγή.

Τέσσερις ημέρες αργότερα παραδόθηκε στις αρχές. Τον Μάρτιο του 2001 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή έκτισης τα 11 χρόνια.

Μετά τη νέα υπόθεση, συγγενής της Γουίνταπ εξέφρασε την αντίθεσή του στην προηγούμενη αποφυλάκιση του Σαρπ, υποστηρίζοντας ότι εάν είχε παραμείνει στη φυλακή, η νέα επίθεση δεν θα είχε συμβεί.

Η Χάνα Γκι, από την Crown Prosecution Service, δήλωσε ότι, λίγο περισσότερο από τρεις μήνες μετά την απαγωγή και τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της 15χρονης, ο καταδικασμένος δολοφόνος ξεκίνησε να εκτίει τη νέα ποινή ισόβιας κάθειρξης.

tanea.gr