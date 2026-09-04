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Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έσωσε τη Βρετανία από ενδεχόμενη πυρηνική απειλή.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της βρετανικής κυβέρνησης και του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, επικρίνοντας τη στάση τους απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν και την πολιτική τους στο μεταναστευτικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξή του στο συντηρητικό βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News, όπου υπερασπίστηκε για ακόμη μία φορά την απόφαση να ξεκινήσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επέμβαση απέτρεψε έναν μεγαλύτερο κίνδυνο για την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, το Ιράν θα ήταν πιθανότερο να τα χρησιμοποιήσει εναντίον ευρωπαϊκών στόχων.

«Σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή επίσης. Διότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, είναι πιθανότερο να το χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σώζω τη χώρα σας από το πρόβλημα διότι (οι Ιρανοί) θα το χρησιμοποιούσαν», επέμεινε.

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President Donald J. Trump's exclusive interview with UK's GBNEWS. pic.twitter.com/PkAphCNYcT — Open Source Intel (@Osint613) September 3, 2026

Η Τεχεράνη, πάντως, αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Επίθεση στο Λονδίνο για τη στάση του στον πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τη Βρετανία για την άρνησή της, επί της κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, να εμπλακεί στρατιωτικά στη σύγκρουση με το Ιράν.

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι η στάση του Λονδίνου μπορεί να επηρεάσει τη στήριξη της Ουάσιγκτον προς τη Βρετανία στο ζήτημα των Φόκλαντς, ή Μαλβίνας όπως αποκαλούνται στην Αργεντινή.

«Μην ξεχνάτε, μεγάλο μέρος του πετρελαίου σας έρχεται από το στενό του Ορμούζ, και δεν ήσασταν εκεί να με βοηθήσετε», δήλωσε.

Νέα επίθεση κατά του Σαντίκ Καν

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά επίθεση στον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν, τον οποίο χαρακτήρισε «απαίσιο τύπο», επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του ότι περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας είναι μέρη όπου «δεν πας» λόγω εγκληματικότητας και μεταναστευτικών ροών.

«Αν πάτε στο Λονδίνο, το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος. Έχετε φρικτό δήμαρχο. Είναι απαίσιος. Είναι πολύ κακός δήμαρχος», ανέφερε.

Trump on London:



“You have a terrible mayor. He’s a nasty guy. You have very high crime. If you took someone 15 years ago and brought them through London, they wouldn’t know what happened. Now it’s a dangerous place because a different culture has entered.” pic.twitter.com/uNo1wjASDf — Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) September 4, 2026

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί και ότι η αστυνομία αποφεύγει ορισμένες περιοχές.

«Έχετε μέρη στο Παρίσι και στο Λονδίνο όπου δεν θέλει να πάει καν η αστυνομία (…) Δεν υπάρχει νόμος και τάξη. Οι αστυνομικοί φοβούνται να πάνε εκεί. Φοβούνται, ή, ξέρετε, δεν θέλουν να χάσουν τη ζωή τους», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τις προειδοποιήσεις του για τη μετανάστευση και την ενεργειακή πολιτική της Βρετανίας, κάνοντας λόγο για κίνδυνο «καταστροφής».

«Αν δεν σταματήσετε τον κόσμο που έρχεται μαζικά στη χώρα σας απ’ όλο τον κόσμο, δεν θα σας μείνει χώρα», υποστήριξε.

Η απάντηση του δημάρχου του Λονδίνου

Πηγή προσκείμενη στον Σαντίκ Καν απάντησε λίγες ώρες αργότερα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μέσω του Press Association, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι έχει «εμμονή» με τον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι δείκτες της εγκληματικότητας έχουν υποχωρήσει σε όλο το Λονδίνο», ενώ τα βίαια εγκλήματα είναι «πολύ λιγότερα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε μεγαλούπολη των ΗΠΑ».

Το Λονδίνο, ανέφερε, παραμένει «πολυποίκιλη, πολυπολιτισμική και ακμάζουσα παγκόσμια πόλη – η καλύτερη πόλη στον κόσμο».

«Ο Τραμπ απλά δεν χωνεύει την επιτυχία μας», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση της πλευράς του δημάρχου.

protothema.gr