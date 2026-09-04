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Μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον χώρο των μουσείων διεκδικεί φέτος το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το οποίο συγκαταλέγεται στους έξι φιναλίστ του European Art Museum Award 2026, του βραβείου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων που αναδεικνύει την καινοτομία και τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης.

Η ελληνική υποψηφιότητα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η τελική λίστα περιλαμβάνει ορισμένα από τα ισχυρότερα μουσειακά ιδρύματα της Ευρώπης: το Rijksmuseum του Άμστερνταμ, το νέο Μουσείο Μετανάστευσης FENIX στο Ρότερνταμ, την Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας, το Hastings Contemporary στη Βρετανία και το Μουσείο Gugging της Αυστρίας.

Σε αντίθεση με τα κλασικά βραβεία που αξιολογούν κυρίως τις συλλογές ή την αρχιτεκτονική, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων Τέχνης (European Art Museum Award) εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία παρεμβαίνουν στη σύγχρονη κοινωνία, αναπτύσσουν νέες επιμελητικές πρακτικές και δημιουργούν ουσιαστικές σχέσεις με το κοινό τους. Η 9μελής διεθνής επιτροπή χαρακτήρισε τη φετινή διοργάνωση «εξαιρετικά υψηλού επιπέδου», σημειώνοντας ότι και οι έξι φιναλίστ ξεχώρισαν για τη διαρκή και αυθεντική εμπλοκή τους με τα κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Η επιλογή του ΕΜΣΤ έρχεται να επιβεβαιώσει τη διεθνή πορεία του μουσείου τα τελευταία χρόνια, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με θεματικές όπως η δημοκρατία, η μετανάστευση, η οικολογία, η αποαποικιοποίηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το μουσείο έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο εξωστρεφείς πολιτιστικούς οργανισμούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης, φιλοξενώντας διεθνείς εκθέσεις και αναπτύσσοντας συνεργασίες με μεγάλα μουσεία και ιδρύματα.

Η διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Κατερίνα Γρέγου, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι στόχος του μουσείου είναι να λειτουργεί ως δημόσιος χώρος διαλόγου και όχι μόνο ως χώρος έκθεσης έργων τέχνης — μια φιλοσοφία που φαίνεται να αναγνωρίζεται πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο νικητής του βραβείου για το 2026 θα ανακοινωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στο Αλικάντε της Ισπανίας, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων, όπου οι έξι φιναλίστ θα παρουσιάσουν το έργο και τη μουσειακή τους στρατηγική ενώπιον της διεθνούς κοινότητας των μουσείων.

Η διάκριση δεν ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείου της Χρονιάς – European Museum of the Year Award (EMYA), το οποίο απονεμήθηκε ήδη φέτος στο δανέζικο υπαίθριο μουσείο Den Gamle By στο Όρχους. Αφορά αποκλειστικά τα μουσεία τέχνης και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εξειδικευμένες διακρίσεις του ευρωπαϊκού μουσειακού χώρου.