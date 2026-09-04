Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΝΕΑ σχολική χρονιά ενόψει. Προηγήθηκε ένας αγώνας δρόμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να είναι όλα έτοιμα. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται, καθώς τα σχολεία, η εκπαίδευση είναι μια ζωντανή διαδικασία.

ΣΤΟΧΟΣ προφανώς να υπάρχουν τα λιγότερα προβλήματα. Κάθε χρόνο προκύπτουν και τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Το ζητούμενο είναι τα όποια προβλήματα να μην επηρεάζουν, στο τέλος, την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως τα πρακτικά προβλήματα, επηρεάζουν την λειτουργία των σχολικών μονάδων και τούτο αγγίζει τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Είναι σαφές πως τα μαθήματα, οι δράσεις στο σχολείο πρέπει να γίνονται στο κατάλληλο περιβάλλον. Αυτό είναι, θεωρούμε, βασική προϋπόθεση.

ΕΝΟΨΕΙ της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, έχουν εξαγγελθεί από το υπουργείο Παιδείας διάφορες δράσεις, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση, την αναβάθμιση, του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι δράσεις αυτές παρουσιάσθηκαν, προ ημερών, στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, από την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

ΕΙΝΑΙ πολλές οι δράσεις. Και αφορούν όλα τα πεδία: Από την επιβεβλημένη αύξηση των σχολικών συνοδών των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι και το Ψηφιακό Σχολείο, τα Ολοήμερα Σχολεία, μέχρι την επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης στα τέσσερα χρόνια και τέσσερις μήνες.

ΠΟΛΛΕΣ από τις δράσεις αφορούν διαχρονικά προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίσθηκαν. Όπως οι λυόμενες αίθουσες, η εγκατάσταση κλιματιστικών, αλλά και η εγκατάσταση, για λόγους ασφάλειας και προστασίας, καμερών στα σχολεία. Υπάρχουν, παράλληλα και τα τρέχοντα θέματα, όπως η στελέχωση, αλλά και η αναβάθμιση των θεσμών Μουσικών, Αθλητικών σχολείων αλλά και της Τεχνικής Εκπαίδευσης και επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου. Σε σχέση με το τελευταίο, θα πρέπει να αναφερθεί, πως παρά το γεγονός ότι ο θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου έχει αντιμετωπιστεί από τους αρμόδιους πολύ θετικά, οι αριθμοί συμμετοχής παιδιών είναι χαμηλοί. Είναι ένα ζήτημα, που πρέπει να απασχολήσει, ώστε να υπάρχει ενθάρρυνση των παιδιών.

Η ΚΑΛΗ, ομαλή λειτουργία των σχολείων, η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων, προϋποθέτει προετοιμασία και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Η προετοιμασία έγινε έγκαιρα, τους καλοκαιρινούς μήνες. Αντιμετωπίσθηκαν ζητήματα.

ΤΟ στοίχημα αυτό είναι διαχρονικό, κάθε χρόνο τίθεται. Στο τέλος, όλοι ωστόσο κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ο στόχος, όμως, είναι κοινός.